選戰到數計時　「關係成癮症」引發家庭和婚姻也抓狂

▲選戰強強滾，「關係成癮症」引發家庭婚姻也抓狂。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2020選戰進入倒數，候選人宣傳車穿梭大街小巷，拜票聲不斷、選戰已成市民生活重要話題，更有因夫妻支持不同政黨，造成家庭爭執，影響上學、上班，得服用鎮靜劑助眠！中壢區美滿服務中心連日來，諮詢求助電話不斷，資深社工徐乃義對於這種類「關係成癮症」的狀況，建議當事人平常心看選戰，期1月11日後「天下太平」！

隨著2020大選投開票日逼近，一向為未婚男女服務的中壢區美滿服務中心接到一波波求助電話，不少父母很納悶的問徐乃義主任，兒子為了支持喜好的候選人，經常全台走透透為支持者加油吶喊，「如果追女朋友有一半的用心，早就可以追到太太！」；一個媽媽更想不到，一向乖巧的女兒，竟然會打扮怪異的到處參加造勢大會，這位媽媽心疼地說，只要女兒能好好工作，找個好男人嫁，就阿彌陀佛。

▲美滿服務中心主任徐乃義建議關心選戰，但要以冷靜的平常心。（圖／美滿提供）

在工廠擔任領班的張先生告訴徐乃義，一個月來同事生產力大降，有員工晚上參加造勢會，白天上班沒精神，有不少同事更是上班不專心，時時刻刻談選舉，甚至因支持者不同而爭吵不休，張領班希望111後趕快結束「陣痛期」。

一名太太告訴徐乃義，選戰開戰後，老公每天下班忙著當志工，最近兩星期甚至請特休全力投入，被冷落的太太考慮去買廣告藥品「愛○好」！哀怨之情讓人心疼，當然因為藍綠認同不一樣，夫妻失和，好友反目，甚至兄弟爭執屢傳不鮮，也都是諮商求助的熱門話題。

徐乃義指出，人際關係中某種程度的不健康依賴，就會造成心理學博士韋茨勒（Scott Wetzler, PhD）提出的「關係成癮症」，就如同戀愛男女，「靠著別人需要自己、依賴自己，以確立自己的人生價值，獲得心理滿足」，甚至陷入不健康的「需要與滿足」的關係迴圈。

著迷選戰，除了出於社會關懷，甚至政治理念的展現，但徐乃義認為也有不少人如同《身體的情緒地圖》一書作者寇維爾（Christine Caldwell）所指，上癮症其實是「人對『成長時期不被滿足的需求』（好比來自父母無條件的愛），所做出的一種生理上的回應」。著迷選舉不是不正常，而是一種投射以及滿足，等111後，標的不見，問題也解決。

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