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追愛如選戰　中壢美滿服務中心：要展現誠意與優勢才能取勝

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▲追愛如選戰，展現誠意與優勢取勝

▲中壢美滿服務中心主任徐乃義建議，不要讓一些壞習慣影響自己的感情路！（圖／美滿中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連日來氣溫驟降，很多人足不出戶，甚至擔心會遭惹流感；不過，氣溫冷，卻也是未婚或失婚男女殷盼破解愛情「冷暴力」！桃園中壢社工人員除了用心協助外，也開課化解說明親密關係依附理論解析，希望他們早日找到互相取暖的另一半，還以111選舉參選人爭取選票為例，要展現誠意與優勢，才能勢如破竹，取得勝利。

擁有留美碩士學位，年金近2百萬的陳姓工程師，向中壢區美滿服務中心資深社工人員提問，自己收入不差，180公分外型，有房有車，怎麼會找不到一個「除了想要、更想佔有他的女孩？」他質疑，愛神丘比特怎麼沒聽到他say hello！而且他的要求並不高，只希望女生乖巧、體貼、懂事而已。▲追愛如選戰，展現誠意與優勢取勝

▲未婚男女聯誼，建議愛就大聲說出來，這些明牌是交誼開始。（圖／美滿中心提供）

擔任英文教職的郭姓女老師，告訴美滿中心主任徐乃義，她只希望找個不抽菸，身高175以上，收入比自己收入高一萬元的男生，為甚麼碰到的都是身高不夠，收入不穩的男生，台灣經濟真的這麼差嗎？

在公立大學擔任助理教授的女博士向徐乃義抱怨，好不容易找到學、經歷相當的男生，對方卻嫌她不夠漂亮，還故意說「高攀不起」，她不知道這些男生到底想什麼？徐乃義說，一連兩個寒冷天氣，上門的男生抱怨女生難追，女生認為條件稍好的男生高高在上，也不知道在跩甚麼！

徐乃義和未婚或失偶男女交流，建議他們不要讓一些壞習慣影響自己的感情路！趕快改變自己偏執的惡習，並且立即say goodbye，還有如選戰參選人般，展現自己優勢與誠意，若找到愛要說出口，不用唱古板的《望春風》，因為「想欲問伊驚歹勢，心內彈琵琶」一點用處也沒有，反而該改唱潘瑋柏最新單曲〈愛你3000〉或2019新歌情歌對唱《情不自禁愛上你》，愛就大聲說出來，情感大門立馬打開。

►生火了！連我媽都用到發光

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