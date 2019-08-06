未婚女仍愛「台清交」　未婚男擇偶「溫柔、長髮披肩」

▲中壢區美滿服務中心舉辦的未婚聯誼活動（非新聞內容當事人）。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中國情人節前夕，未婚男女對於「另一半」的期望大不同？中壢區美滿服務中心針對半年來報名參加「個別一對一」的485位女生及502位男生，開出的理想對象條件統計發現，未婚女仍是期望男生最好是「台、清、交或三師」；未婚男即使是年收近200萬，反而對女博士興趣缺！理想的女性對象是「正常班、個性溫柔、長髮披肩」者。

高考及格的王姓公務員告訴中壢區美滿服務中心徐乃義主任，男生有不錯的學歷，除證明頭腦好，會有好基因遺傳，而且工作收入也不會太差；1992年生的陳姓女醫師是私立大學醫學院畢業，她認為即使是專業醫師，不同醫學院畢業的醫師，看法、格局也不同，如果可以，當然希望選擇「出身」好的對象。

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▲中壢區美滿服務中心舉辦的未婚聯誼活動（非新聞內容當事人）。（圖／中壢美滿提供）

不過，也有例外，1995年生，家裡開公司的張姓女生認為，男生畢業哪個學校不重要，她反而希望找到有商業潛質的對象，她希望未來的另一半可以創業，因此，即使收入不錯的科技新貴，也比不上勇於創業的男生；當然，也有不少女生期望有個安定的家，男生顧家很重要。

▲中壢區美滿服務中心舉辦的未婚聯誼活動（非新聞內容當事人）。（圖／中壢美滿提供）

女生要求男生學歷，徐乃義曾想安排國立大學博士，在台積電年收入近200萬的高級工程師，與一位留英的音樂博士見面，男生卻一口回絕，男生認為，博士女生不好「侍候」，他只希望女方有正當工作，碩士以下學歷就行。

▲中壢區美滿服務中心舉辦的未婚聯誼活動（非新聞內容當事人）。（圖／中壢美滿提供）

徐乃義發現，在中壢區美滿服務中心報名的男生對女生學歷、收入似乎不在乎，反而對年齡、外在，甚至親和力更加重視，這也造成不少「高端女生」找對象十大不易。事實上，早期未婚男女找對象較重視經濟面，現代未婚男女更加要求整體面，畢竟婚姻是一輩子的事，與其草率，不如細心思量，找到自己想要，可以互相欣賞、接受的另一半，讓婚姻的路能長長久久。