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20歲搞垮紅十字會！網紅郭美美一出獄「繼續幹大事」…改名變U臉投身公益再戰

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▲▼郭美美出獄後復出。（圖／翻攝自微博）

▲郭美美在微博上道歉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

曾經被稱為「一己之力搞垮中國紅十字會」的「炫富網紅鼻祖」郭美美，服刑5年後在2019年7月出獄，她沉寂5個月後更特地PO影片為以往的行為道歉，哭崩「我特別愧疚」。事實上，郭美美在9月重新開設微博，便取了個特別勵志的暱稱「郭美May努力努力」，11月向粉絲宣佈已經把名字改為「郭宸溪」，高調復出。

出生於1991年的郭美美，過去曾謊稱自己是「中國紅十字商業總經理」，以假身分高調PO豪宅、名牌包和名車的照片炫富，後來雖被戳穿，卻也因為負面形象爆紅。然而，她因為開設賭場、在巴西世足期間簽賭被捕，又爆出從事性交易，還有床照流出，最後落得身敗名裂下場，入獄5年。

▲▼郭美美出獄後復出。（圖／翻攝自微博）

▲郭美美推出新歌。（圖／翻攝自微博）

12月16日更特地PO影片為以往的作為道歉，影片中，郭美美直面鏡頭道歉，表示現在回頭看以前說過的話、做過的事，自己都覺得幼稚又不可理喻。她如今經過5年沉澱，認為還是該站出來道歉，「當時因為自己的所作所為，對身邊家人、朋友還有社會造成了很多不好的影響，我特別愧疚，其實這幾年一到深夜，躺在床上回想自己種種事情的時候，特別難過特別懊悔，如果時光可以倒流多好。」

郭美美說著說著就紅了眼眶，忍著眼淚低頭道歉，「在這裡，我想鄭重地對大家說一句對不起，對不起，這句話欠大家很多年了。」她希望，自己接下來能踏實地走好每一步，讓大家看到改變，「我已經不再是過去的那個郭美美了！現在我是一個有著夢想、陽光、積極向上、充滿正能量的郭美美，希望大家能夠重新再接受我，謝謝大家。」

她透露，出獄後吃老本維生，但還是去整了型，然而整型失敗「鼻子都歪了」，之後又重新調整回來。「複出」的郭美美依然在微博上發著各種自拍，時而是綿羊卷髮，時而黑長直發，經常發照片展示著好身材，和遊玩的場景，偶爾也會出現香奈兒或LV的包包。

▲▼郭美美出獄後復出。（圖／翻攝自微博）

▲郭美美出獄後熱衷公益。（圖／翻攝自微博）

不過，出獄後，她的一舉一動依然頗受外界關注，先被發現開始在網路上直播，疑似有意繼續經營網紅身分，隨後還推出了新歌。近日更現身北京順義的一家民間兒童公益機構獻愛心，買了一百多件衣服贈送給孩子，大撒愛心，不過她特地僱了一位攝影師隨行隨拍，隨後PO上網稱「全新的一天」。

通過在各種網路平台的頻頻「試水」，對於「複出」，郭美美表示已經準備好了。郭美美說，自己現在的壓力挺大的，「我也面臨著生活的壓力，其實現在的我不像外界曾經看起來那樣，以為我很有錢。」她否認自己是在作秀，「我曾經的行為確實給社會造成了不好的影響，我也付出了代價，每個人都有改過自新的機會。」

郭美美消失1年，最近因涉及世足簽賭案出庭應訊，容貌和過去差很大，嚇壞不少網友。（圖／取自郭美美、北京東城法院、「輿論熱點」微博）

▲▼郭美美因炫富出名，最終入獄5年。（圖／翻攝自微博）

郭美美涉嫌在網路下注賭世足賽後結果，遭到北京警方逮捕。（圖／翻攝自郭美美微博）

不過，網友似乎不吃這一套，大罵，「手裡沒錢然後第一時間花錢整了個容是嗎」、「做公益好像已經成了污點紅人、明星的洗白方式了」、「真的是無法形容這個社會了」、「不作秀，還有跟拍的」、「演技挺好的」、「每個網紅事件的背後都有利益」。

也有網友大度表示，「犯錯不可怕，事後真心改變」，「竟有了慘痛的過去，吸取教訓，重新開始，大家也應該多點寬容」、「浪子回頭金不換」。

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