回世新談網紅行銷術　狄志偉：平時累積更勝於突發創意

▲資深媒體人狄志偉至世新大學分享網紅部落客行銷。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學口語傳播學系日前邀請到資深媒體人同時也是世新大學校友狄志偉返校演講。他以「網紅與部落客行銷術」為主題和同學分享，以深入淺出的方式介紹網紅的崛起、網紅如何經營自媒體以及解析網紅收入的現實面等等的問題。

演講的一開始，狄志偉先以「什麼是網紅？」的提問來切入主題。他指出現今網紅包括了從影片或新聞中爆紅的素人、在特定專業領域擁有響亮名聲的專家、經營網路部落客有成的人，都能稱之為「網紅」。換言之，在自媒體發達的現在，幾乎人人能成為網紅。不過，這雖然看似容易，但狄志偉也提到，瞬間爆紅的網紅要持續維持一定的聲量其實不容易，若沒有新創意元素的注入，其實替代率很高，維持不易。

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▲狄志偉與同學生合影。（圖／世新大學提供）

2017年可以稱之為是網路Youtuber的元年，自2017年起，台灣Youtuber大量崛起，至今才短短的兩年多，全台灣訂閱數破百萬訂閱的頻道多達33個，破千訂閱的頻道也有1200個。在排名前面的Youtuber，可以靠著平台點閱率、接業配、廠商贊助等等，就能月入數十萬，顯示台灣在經營自媒體這塊正在蓬勃發展中，Youtuber更成為不少年輕人心中的夢想職業。

▲課程結束後學生踴躍發問。（圖／世新大學提供）

人人都想當網紅，究竟要如何才能成功經營自媒體呢？除了找到適合自己的平台持續推出內容、擁有成長的思維這些基本元素以外，狄志偉另外提到，很多人在剛起步時都絞盡腦汁想創意，但他認為「紀錄勝於創意」，也就是平時累積更勝過突發創意。可以先由生活中的素材去思考要呈現什麼，即使只是平凡的日常紀錄，但這樣的紀錄也會吸引到與自己有共鳴的觀眾，累積一定的支持者。接著是，內容要借力使力，他認為經營自媒體時，不是所有內容都需要自己創作，現今有許多網紅都會透過找別的網紅上頻道的方式，互相拉抬聲勢、創造話題，也是經營自媒體的技巧之一。

▲世新大學副校長陳清河（右）系主任胡全威（左）頒發感謝狀給狄志偉。（圖／世新大學提供）

狄志偉在演講的最後解析了網紅收入的現實面，很多人認為成為網紅入行門檻低、收入高、工時自由，但其實網紅賺錢並非大家想得那麼容易。以一支一百萬點閱的影片，Youtuber也只會約有三萬元的收入。如果想要單靠平台收益維生，是需要投入大量時間在內，包含想企劃、寫腳本、拍片、剪輯、後製，需要時常推陳出新，若上片速度太慢，在競爭對手眾多、替代率高的情況下，很容易他人被取代。狄志偉最後說到，網路是一個賺錢管道，但並非怎麼樣都能賺大錢，因此若想成為網紅，除了思考自己的定位及特色以外，也要規劃好經營的策略方針，才不會浪費了大把的時間，最後卻徒勞無功。

