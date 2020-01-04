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全台血荒！麗富康號召經銷商挽袖捐血

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▲▼全台血荒！麗富康號召經銷商挽袖捐血 。（圖／公關提供）

▲麗富康各地經銷商紛紛響應熱血行動捐血救人。(圖／公關提供，下同)

生活中心／綜合報導

全台鬧「血荒」，各地血庫都低於安全存量！麗富康國際在歲末年終號召全台經銷商，一起挽起袖子做公益，活動發起不到十天，已經有200多名麗富康夥伴熱情響應捐血活動，共同為社會盡一份心力。

血液基金會最新統計顯示：台北捐血中心所有血型庫存量只剩4.5到5.2天，台中地區Ａ型及Ｏ型血也只剩6.3及4.9天，都低於安全庫存！而全台各中心目前則以Ａ型及Ｏ型血最缺，庫存全部都少於七天。為解血荒，麗富康國際特地發起熱血行動，號召經銷會員去帶動夥伴、家人和朋友，攜手「捐血一袋，救人一命」，傳遞愛的力量。

▲▼全台血荒！麗富康號召經銷商挽袖捐血 。（圖／公關提供）

▲麗富康中部經銷商王煥杰總監光是自己一個人就累積捐血達37次。

在此次活動中，以美麗健康事業為主題的麗富康國際，祭出每三人捐血即可獲得自家產品Bio-Lydia白金樂活霜乙支，來響應並推廣捐血活動。中部經銷商王煥杰總監光是自己一個人就累積捐血達37次；苗栗經銷團隊更是因為號召家人朋友一起捐血，而獲得苗栗捐血中心的致謝影片。

麗富康國際在台灣邁入第13年，不僅持續關懷弱勢體育好手、贊助舉辦藝文活動，未來也會持續響應捐血活動，以實際挽袖熱血行動為社會貢獻自己的力量，來幫助更多需要幫助的人。
 

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