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為社福照亮幸福！崇友實業發願為小型公益團體年換千座LED燈

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▲▼崇友實業發願為小型公益團體年換千座LED燈 。（圖／崇友文教基金會提供）

▲崇友實業總經理游本立宣布旗下崇友文教基金會推出「攜手換換愛 點亮幸福燈」節能換燈計畫公益活動開跑，目標首年換千座LED燈組。（圖／崇友文教基金會提供）

記者林璟倩／綜合報導

老舊昏暗的燈光不僅影響場域氛圍，耗電量高的舊式燈具所帶來的高額電費無形中也耗損著公益團體的成本，崇友實業考量社福團體資源有限，即日起開放免費報名更換LED燈具的服務，目標2020首年更換千座LED燈組，不僅節省電費開支，也用實際行動支持政府節能減碳政策，更希望藉此機會走入鄰里聯繫在地情誼，希望為社會盡一己之力。

崇友實業股份有限公司旗下崇友文教基金會投入社會公益已長達20餘年，結合電梯本業發展出許多獨有的社會服務項目，憑藉崇友長期關注節能減碳等綠議題、以及擁有眾多具專業機電素養的電梯維保人員等資源，凝聚崇友志工服務隊推出「攜手換換愛 點亮幸福燈」社福機構節能換燈計畫，結合全台灣13個崇友維保服務站，替在地中小型社福機構免費進行LED節能燈組更換，首年目標更換千座LED燈組，預計將有效節省電力63,360度、減少電費166,339元，並降低碳排放量達33,771公斤。

崇友指出，集團積極落實永續環保理念，2016年即開始投入太陽能發電，每年平均生產1,045瓩綠色電量，同時企業內部更換LED節能照明達2千盞以上，此次更透過遍布全台的崇友維修網絡，擴大集團在綠能環保之影響力，推動社福機構更換節能照明設備，希望肩負企業社會責任回饋社會，成為全台民眾居家生活的守護者。

崇友文教基金會「攜手換換愛 點亮幸福燈」計畫開跑，首場換燈服務將於1月4日忠義社會福利事業基金會心棧家園進行，同時也歡迎桃園、嘉義、台南等地有汰換照明設備需求的小型兒少社福機構，撥打(02)2381-3345與崇友文教基金會聯繫接洽。

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