福利熊零錢箱存好存滿助偏鄉！公益大使Lulu籲逛全聯一塊愛心捐

▲本身是泰雅族的藝人Lulu．黃路梓茵特別擔任公益大使，以自身經歷呼籲社會大眾一起響應，改善偏鄉弱勢學童的學習。（圖／全聯佩樺基金會提供）

記者林璟倩／綜合報導

平時購物最愛撿便宜，加1元多一件好康不錯過？其實小小的1元，到全聯購物順手捐就能把好康變好事，發揮更大的力量幫助偏鄉弱勢兒童！藝人Lulu今(1/2)出席「愛從1開始-課後不遊蕩孩子有伊靠」零錢捐記者會，呼籲民眾1/1~3/31期間到全聯購物順手發揮愛心「一塊」捐零錢，支持伊甸「象圈工程計畫」，也可以索取超可愛的福利熊家庭募款箱，存滿後再帶福利熊回娘家，全聯會將募款所得一起全額捐出，和偏鄉孩子分享愛。

▲民眾可至全聯購物時索取福利熊家庭募款箱，存好存滿再帶福利熊回娘家，由全聯一併全數捐出。

台灣弱勢兒少已超過20萬人，許多單親、貧困及隔代教養等失能家庭的孩子，因長期面臨資源缺乏的情況，導致學習落後，甚至三餐不繼餓著肚子度過一天。同樣也出身自泰雅部落的伊甸基金會公益大使Lulu．黃路梓茵認為，許多孩子因原生家庭以及資源匱乏問題，處境相當艱難，不容易取得良好的教養與就學環境，在不利成長的條件下，心裡常常因此受了傷卻無能為力。她希望藉由自己的影響力，號召更多人一起付出關懷，善用全聯零錢捐平台，共同支持伊甸「象圈工程計畫」，只要一點點零錢就能給孩子們很大的機會，讓他們擁有穩定的物資供應與學習。

▲「愛從1開始-課後不遊蕩孩子有伊靠」零錢捐活動，邀請民眾到全聯購物之餘順手發揮愛心。

全聯佩樺圓夢社會福利中心至今已與22間社福單位合作零錢捐活動，全台千間門市皆設置「愛心零錢箱」協助募款，提供民眾小額捐款的便利管道。全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君表示，前次與伊甸合作募款金額將近400萬，今年再次與伊甸基金會合作，邀請大家一塊捐出無限希望，之後還將與罕見疾病基金會、聯合勸募協會以及兒童暨家庭扶助基金會等團體合作，希望排除區域限制，把公益帶進社區。

全聯福利中心呼籲，別小看零錢的力量，原鄉部落仍有許多破碎家庭的孩童身處不穩定的環境中，想發揮愛心傳遞溫情，除了順手將零錢投入愛心零錢箱，門市也提供「福利熊家庭募款箱」，希望民眾將它帶回家，自己動手DIY折成小募款箱，讓家中小朋友也可養成習慣，隨手投零錢做公益，集滿後帶回全聯捐出，一起分享愛，成為照顧偏鄉弱勢的一股暖流。