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國民黨連捲兩次「921」文宣風暴　李正皓266字預言：唯一結局滅亡

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記者黃翊婷／綜合報導

新北市第八選區國民黨立委候選人邱烽堯在競選文宣上排出「921」的號次，被外界抨擊是在消費921大地震。同選區親民黨立委候選人李正皓在臉書PO出一篇266字的文章，預言國民黨砍掉重練的時候到了，「每一件事情都證明了等待瘋狂國民黨的唯一結局就是滅亡」。

▲▼國民黨中和區立委參選人邱烽堯及邱媽媽。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱烽堯因為競選文宣上的數字陷入爭議。（圖／記者湯興漢攝）

邱烽堯日前釋出的最新競選文宣上，用國民黨政黨票、韓國瑜和自己的選舉號次排出921這串數字，搭配的宣傳文字卻是「投一個大震撼」，一推出就受到外界抨擊是在消費921大地震。邱烽堯雖然沒有道歉，也澄清競選文宣和921大地震沒有關聯，但他的臉書粉絲專頁受到網友們留言砲轟，昨日（6日）乾脆直接關閉臉書。

李正皓6日聽聞此事，先是在臉書抨擊邱烽堯做了最糟糕的示範，勸對手選舉要保持人性；同日晚間他再次PO文，開頭第一句就是「這真的不是我熟悉的國民黨」，身為前國民黨員，他認為過去的國民黨雖然不夠強悍，但至少會保持儒雅，「雖然未必接地氣，但最少不會接連消費傷痛。」

國民黨用921催票，李正皓轟「唯一結局是滅亡」。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲李正皓貼出競選文宣的圖片，證明不僅邱烽堯用921宣傳，連國民黨南投縣黨部也有用。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

李正皓表示，很多跡象都顯示國民黨現在正處於集體失能與瘋狂的狀態，不論是總統候選人的脫序、不分區名單不符合民意期待，或是立委候選人與國民黨南投縣黨部為了催票，接連消費921大地震，「每一件事情都證明了等待瘋狂國民黨的唯一結局就是滅亡。」

不過，李正皓也提到，政黨滅亡不代表有誰會掉腦袋，反而是代表改革與重生，國民黨「砍掉重練」的時候已經到了，「唯有這樣，國民黨才有可能真正浴火重生、重新被台灣人民所接受。」

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