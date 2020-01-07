韓陣營抓到反串假韓粉！　黃光芹提「起訴人數」嗆：中邪了，舉得出來我消失

▲王淺秋6日指出，新文化基金會利用名義進入校園，教學反串韓粉。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

韓國瑜競辦6日召開記者會，總發言人王淺秋在會上爆料，駐日代表謝長廷成立的「新文化基金會」領有政府補助，卻透過名義進入校園，公開教學「如何打出像韓粉留言反串文」的教戰守則。對此，資深媒體人黃光芹則回應，「舉一個出來看看！舉得出半個我消失！」

王淺秋在記者會上說，新文化基金會以文化的名義舉辦研習營，講師陣容包含民進黨秘書長羅文嘉、行政院副院長陳其邁等人，領有環保署、文化部、青發會及悠遊卡公司等單位的補助，講課內容卻是在談如何批評政敵。

王淺秋提到，研習營裡有一門課，專門教學員如何打出「韓粉反串文」，只要先打好無邏輯範本，再把關鍵字換成中年深藍用語，再做點修飾，到各種批評韓國瑜的粉專留言，就大功告成了。

王淺秋說明，民主的價值應該是「我不認同你的言論，但是我誓死捍衛你說話的權利」，但新文化基金會進入校園後，卻利用單純的學生抨擊政敵，而且文化部、青年署等單位還給予補助，讓政治進入校園。

▲黃光芹反擊，如此「韓化」的發言人根本是「中邪了」。（圖／翻攝黃光芹臉書）



對此，資深媒體人黃光芹反擊，王淺秋說「韓粉都是『謝長廷基金會』的網軍反串，說霸凌光芹姐的韓粉，就是反串的」，她則不以為然，「我前後告了200多個韓粉（韓網軍抓不到），全都是韓國瑜支持者，大多來自韓相關的粉專，有名有姓有背景，才抓得到，有些已到案！」

黃光芹痛批，如此「韓化」的發言人，等於在信口開河，「中邪了」，「舉一個出來看看！舉得出半個我消失！舉不出半個妳消失！韓國瑜向來敢做不敢當，不是叫聲姊就可以胡說八道！二次傷害三次傷害N次傷害！」

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