中邪說「是被截斷的一句話」　韓國瑜4分鐘滅火：我是憂慮台灣

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜先前一句「國運不昌隆，台灣中邪」，被認為是在消費黑鷹失事中殉職的將士，掀起各界正反意見議論。對此，韓國瑜親上火線並用4分鐘解釋，「這是被截斷的一句話」，自己原意是在講台灣到底怎麼了，「如果把上文跟下文一（起）看，就知道我們是憂慮台灣」。

▲韓國瑜澄清「中邪說」是遭人斷章取義。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜在6日播出的民視節目《台灣最前線》上提到，4日他講「我死則國生，我生則國死」，軍人一輩子就是這兩件事，一個打仗、一個準備打仗，而在中華民國建軍史上從未發生這麼悲慘的事情（指黑鷹失事），5日當天則是講到台灣到底怎麼了，為什麼經濟困難、周邊國家不再把台灣當一回事，連今年3月以後要去泰國都得附上財力證明，「我們國家是怎麼回事？是中邪了嗎？他們把這句話抽離出來，強攻猛打，如果把上文跟下文一（起）看，就知道我們是憂慮台灣。」

至於中邪說是否會讓軍公教族群感到不被尊重，韓國瑜強調，軍人一生就是把生命奉獻給這個國家，而這個社會上有人靠力氣、智慧、膽量在吃飯，有人是靠命在吃飯，軍人、警察、消防只要一聲令下，可能命都沒有了，「所以我們對他們，更重要的是他們的眷屬，要特別尊敬、特別照顧，這是完整的話。」

▼▲國民黨嘉義聯合造勢大會上，許多支持者在台下揮舞國旗力挺。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜接著回應「國運不昌隆」的部分，他說，「整個台灣這麼多年就一個字，悶」，大家到廟裡祈禱一定是國泰民安、風調雨順，到底台灣發生什麼事，這麼多台灣人民這麼不快樂、擔心未來，「我們台灣到底怎麼了？這麼善良、這麼勤勞、這麼認真、這麼重視教育，今天為什麼台灣人過得這麼不快樂？到底我們台灣怎麼了？這是一個完整的講法。」

而對於主持人提問中邪說是否會對軍人造成二次傷害，韓國瑜秒回不會，「我用一個木碗來比喻軍公教被民進黨執政怎樣對待，一個寡婦把兒子養大，兒子不讓媽媽上餐桌，就給她一個木碗，然後孫子看到了，將來這個木碗要給爸爸用，這是一個故事。今天現役的軍公教看到退休的軍公教被政府這樣對待，丟一個木碗，現役軍公教會害怕，所以政府一旦失去信用，失去軍公教對你的信任，這就是國家危機，所以我完全不擔心，聽我完整的（論述）就會了解韓國瑜。」