影／鍾明軒幫蔡英文催票：不想要讓人家決定未來就要說話讓人聽到

記者陶本和／台北報導

距離選戰剩下最後5天，總統蔡英文6日晚間在臉書分享知名網紅鍾明軒的催票影片。他在影片中說，「如果投票當天，我滑開手機看到你還在吃喝玩樂，我就跟你媽媽講把你抓起來」。

蔡英文表示，距離大選倒數5天，她曾說過場選舉，我們是為了年輕人而戰，這場選舉的意義，更重要的是要為首投族打造更美好的國家。

蔡英文指出，要讓年輕人有夢想，讓年輕人有未來，國家才會有未來，年輕人要有未來，就必須為年輕人創造機會、守住主權，過去三年多來，我們為年輕人做了很多事情。



不過，她也要強調，年輕人的未來，也掌握在你們自己的手中，如果你們想要自己決定未來，就要大聲說話，把你們的意見讓全世界知道，「你們手中的一張票，就是大聲說話最好的方式。」



蔡英文表示，明軒是這次選舉中，最關鍵的「首投族」，他也會回家投票，各位首投族們，我們一起回家投票，台灣的未來，由你們決定。

鍾明軒表示，有上過社會課的人就知道，台灣自由民主得來不易，現在既然都有投票權了，首投族有投票權不投票要幹嘛，「如果投票當天，我滑開手機看到你還在吃喝玩樂，我就跟你媽媽講把你抓起來」。

鍾明軒說，如果不想要讓人家決定你的未來，你就是要說話讓人家聽到，現階段可以讓人家聽到你說話的方式，就是1月11日要投票。

▼鍾明軒拍片替蔡英文催票。（圖／蔡英文臉書）



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