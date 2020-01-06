11張圖回顧韓國瑜2019年「Top10金句」　洪申翰：一次得罪10國、地區

▲韓國瑜談到黑鷹空難案，竟然說出「國運不昌隆，台灣是中邪了嗎？」等話，掀起各界議論。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨不分區立委排序第二名、綠色公民行動聯盟副祕書長洪申翰5日在臉書PO出11張圖片，帶領網友在選前最後一週回顧國民黨總統候選人韓國瑜的「Top10精彩語錄」，包含「阿爾卑斯山旁的不丹人都傻傻的、我等了日本人25分鐘」等等，甚至稱韓是「一次得罪完10個國家、地區的『國際級』總統候選人」。文章PO出13小時就累積2302人次按讚，網友們也紛紛留言嘲諷，「太好笑了，哈哈」、「 千萬別讓全世界的人以為台灣人就是如此」、「好丟臉」。

洪申翰提到，韓國瑜在政策發表會上喊出「最怕世界忘了台灣，台灣忘了世界」，讓他聽了忍不住動手製圖，讓大家一起來看看韓到底是用什麼方式讓世界記住台灣，首先是韓去年3月22日出訪香港，竟然隨口說出「『阿爾卑斯山』旁的不丹人都傻傻的」，不僅用傻傻的來形容不丹人，還把喜馬拉雅山說成阿爾卑斯山。

接著，洪申翰以去年9月6日韓國瑜和日本東京大學兩岸關係研究小組會面遲到的事情為例，韓不僅在前一天延後行程20分鐘，還臨時更換場地，後來又對媒體表示「我等日本人等了25分鐘，沒關係啊」，反而被日媒調侃為「遲刻魔」。

另外還有「漫威要把我的故事畫成漫畫」、「再封閉下去，台灣就跟北韓一樣」、「北韓軍事演習發射飛彈，南韓就不生孩子了」、「瑪麗亞怎麼變老師？」、「鳳凰都走了，進來一堆雞」、「歐盟將核能視為綠能」、「德國在思考廢核是否正確」、「非洲黑人家裡需要放蘭花嗎？」共8件事，一次得罪美國、北韓、南韓、菲律賓、印尼、歐盟、德國以及非洲。

▲AAE公司致贈韓國瑜英雄畫像。（圖／高雄市政府提供）

洪申翰最後也提到國軍軍機失事一案，認為韓國瑜用「國運不昌隆，台灣是中邪了嗎？」來形容這起憾事，並不恰當，反而顯得自己缺乏對台灣人民基本的憐憫，希望他能多關照住在台灣的各個族群，多了解國際事務，不要再做出或說出帶有歧視意味、不實訊息的言行。

其他網友們看完也忍不住留言說，「真的很會得罪世界各國的人」、「真的好丟臉」、「千萬別讓全世界的人以為台灣人就是如此」、「太好笑了，哈哈」、「丟臉丟到國外」、「看完我一定回家投票，爬也要爬回去投」。