問「蔡英文做得好嗎？」韓粉誤喊好　謝龍介尷尬回頭9秒影片曝光

謝龍介今天造勢問支持者，蔡英文執政做得好不好，被打臉 謝龍介今天造勢，問國民黨支持者，蔡英文執政做得好不好 支持者回：好！ 謝龍介：好...？ 由打馬悍將粉絲團發佈於 2020年1月4日 星期六

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨日（5日）在桃園舉辦造勢活動，同黨的不分區立委候選人謝龍介上台致詞時，向台下民眾詢問，「蔡英文這3年半做得好嗎？」沒想到支持者們竟然回答「好」。這段口誤影片在網路上傳開，讓不少網友笑翻。

謝龍介致詞時先是提到要感謝民進黨副總統候選人賴清德，接著問出一句「蔡英文這3年半做得好嗎？」想炒熱現場氣氛，沒想到第一時間竟然有人誤喊「好」，讓他忍不住尷尬回頭反問，「好？」台上其他人反應過來立即拿起麥克風幫忙更正說，「不好」。

▼▲謝龍介在台上致詞，台下韓粉揮舞國旗力挺。（圖／記者楊淑媛攝）

此時，謝龍介尷尬笑了笑，這才繼續說，先前是賴清德說蔡英文做不好，應該要換下來，所以才跳出來參加民進黨的初選，「（蔡英文）是賴清德認證、（前）行政院長認證執政失敗的總統，對嗎？」

而這段口誤的影片在網路上傳開，讓不少民進黨支持者笑翻，紛紛留言調侃謝龍介，「我重複了N次，根本今日最好笑」、「果然聽到人民的心聲～」、「龍介仙的表情好像誤入敵營的樣子，怎麼會這樣？」、「瞬間回頭以為自己跑錯場，哈哈哈哈哈」、「我知道要選誰了，謝謝韓粉」。

▼網友留言調侃謝龍介當時尷尬的表情。（圖／翻攝自Facebook／打馬悍將粉絲團）