何庭歡談合作館長：想了解他對韓國瑜有什麼誤會　下機秒印超厚資料

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

館長陳之漢2日晚間原本要與韓辦發言人何庭歡同台直播，後來因為黑鷹空難案臨時取消。何庭歡昨日（5日）與國民黨立委候選人洪孟楷一起開設直播，表示自己為了上館長的節目做足準備，「我認為說，也許（可以）透過這個直播機會跟他好好聊一聊，或是去了解一下他對於我老闆（韓國瑜）有什麼誤會。」

何庭歡提到，國民黨總統候選人韓國瑜上過館長的節目，當時兩人互動還不錯，後來可能是有一些誤會，導致館長開始反韓，「有些人認為館長有特定的立場，但我一直認為他是一個肯說理的人，而且他藍綠的聲音都願意聽，他是代表廣大的民眾，去了解政治人物未來想帶領大家走向什麼樣的方向。」

▲何庭歡談到自己為了上館長的節目，做了很多功課。（圖／翻攝自YouTube／何庭歡）

何庭歡稱讚館長不會只偏向民進黨，如果國民黨提出好的政見，他也是會聽，所以才想透過直播的機會好好聊一聊，或是去了解一下他對韓國瑜是否有什麼誤會，畢竟誤會如果沒有解開，就會一直錯下去，「我直播前兩天（2019年12月31日）才剛從澳洲回來，我把國政顧問團的白皮書整份印出來，包含外交、國防、兩岸政策，另外也把韓市長3場政見發表會跟辯論會的逐字稿全部拿來看，想說到時候跟館長對談，如果他有什麼想要了解的部分，我是可以回答的。」

其實，館長在2018年九合一大選時和韓國瑜直播，創造出高度的網路聲量與話題性，當時韓承諾「如果做到一半溜之大吉，酸，怎麼對得起選民」，沒想到2019年5月韓就宣布要參選總統，兩人的關係也因此變差。

▲韓國瑜宣布參選總統，讓館長很失望。（圖／記者李毓康攝）

去年12月9日國民黨不分區立委候選人葉毓蘭在臉書PO文抨擊館長，質疑他「一下支持韓，一下反韓，請問你的核心價值是什麼」。對此，館長在同月10日晚間於YouTube直播回嗆，自己並非一天就改變立場，他的YouTube頻道都有直播影片為證，「妳（葉毓蘭）可以去看，我是如何一步一步對你們國民黨失望的。」

館長當時提到，一開始是韓國瑜找他幫忙，自己也是義務挺韓「沒有收半毛錢」，不料韓上任後的行為幾乎都打臉當初節目上講過的話，後來中共派軍機繞台挑釁，國民黨也沒有人站出來講話，最後才在韓宣布「Yes, I do」時全面爆發，「我不是忽然轉變，而是你們（國民黨）一步一步把我推開的」。