韓國瑜自曝國中唸放牛班「看女生小腿」　館長13字酸：真有你的

▲韓國瑜自曝國中唸放牛班的原因，掀起各界正反意見熱議。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日在新北市板橋第一運動場的造勢活動中，說出自己國中唸放牛班，是因為每天都在看前面女同學又白又漂亮的小腿。館長陳之漢同日晚間隨即在臉書連PO兩篇文章反酸，「小腿又白又漂漂，含（韓）總真有你的。」

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韓國瑜當天與立委候選人柯志恩、林國春舉行造勢活動，他在致詞時提到，差不多快50年以前，自己就從這裡畢業，全校只有一個班最高在4樓，其他都在3樓，至於為何只有一個班在4樓，因為那是放牛班，「我就是放牛班，3年2班畢業的！」

談到國中唸放牛班的事，韓國瑜坦言，自己國二時是在全校最好的班，「好死不死我前面正好坐一個女孩子，我就每天看著她那又白又漂亮的小腿，看完以後成績就一落千丈，從全校最好的一班，掉到國三放牛班！」

▼▲館長連PO兩篇文章嘲諷韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

此話一出，各界掀起「韓國瑜是否又陷入失言風波」的討論。館長同日晚間先PO出短短13個字表達意見，「小腿又白又漂漂，含（韓）總真有你的」；過了大約6個小時，他再度PO文酸嗆，「我國中的時候為什麼唸放牛班？因為我附近所有同學XX都又白又小又精緻！看著、看著我卻驕傲了起來，所以成績變差只好唸放牛班」。

網友們看到館長酸度滿點的PO文，也忍不住在文章底下留言跟著調侃，「哈哈哈哈哈哈！這個好笑」、「他真的中邪中很深啊」、「他明天就會講，『我是形容南投名產筊白筍』」。

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