不滿被污名化！　軍公教團體聯合宣言「下架蔡英文」

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

選戰倒數3天！全國公教軍警消暨退休人員聯合總會長劉盛良，號召20個公教軍警消各界團體理事長、理監事，發表聯合宣言，力挺國民黨總統候選人韓國瑜、下架總統蔡英文。

該份宣言中提到，軍公教警消曾經坦蕩蕩的付出、投入、作出努力與貢獻，但蔡英文自105年5月20日上任以來，汙名化領退休金的先進夥伴是「米蟲」，不只重傷我們自由民主的價值，還摧毁社會公務倫理價值。

全國公教軍警消相關團體聯合宣言全文：

明年1月11日總統及立委大選，攸關中華民國的生死存亡保衛戰，懇請全國同胞及吾等先進夥伴本於「同舟一命、生死與共」的認知，並體悟這次大選是要「光明？或黑暗？」；要「和平？或戰爭？」；要「繁榮？或蕭條？」的價值選擇，相信全國同胞及吾等先進夥伴會作出睿智的選擇。

古聖先賢及吾等先進夥伴幾十年來生存在這塊土地上，熱愛「斯土斯民」的情懷，溢於言表，我們曾經坦蕩蕩的付出、投入、作出努力與貢獻，為這塊土地與人民付出的點滴淚水與汗水，融合成今天續愛這塊土地與人民堅定不移的信心與熱情，老驥伏櫪，雄心不移，為國為民，志在千里。

蔡英文自105年5月20日上任以來，汙名化領退休金的先進夥伴是「米蟲」，這是何等沉重、嚴重的指控；污蔑軍公教退休金領得比勞工多，製造「職別仇恨」；捏造國家財政困難，吃垮下一代，不符世代正義，製造「世代對立」等等不實的指控。因此，重傷公教軍警消人員應有的尊嚴及法定權益。凡此種種，違法違憲，無法無天 ，重傷我們自由民主的價值！摧毁社會公務倫理價值！

106年9月3日全國公教軍警消自動自發集結25萬人在凱道週圍遊行怒吼，當時並沒有引起執政當局的關注；而今這股力量成為下架蔡英文的主流！

我們的誓言：1.捍衛中華民國、2.守護中華文化、3.捍衛自由民主的價值、4.關懷弱勢族群、5.活化經濟出路培植年輕世代的競爭力。

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