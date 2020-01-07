韓國瑜一句話曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼：這就是？

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜表示，如果當選將成立特偵組，因許多人民認為現在執政當局有嚴重貪污，至於被問到有證據嗎，他則講了一句話，讓政論節目主持人聽完當場傻眼直呼，「這個就當作是貪污嗎？」他也強調，「要賺錢的政治人物不必來政府裡面大貪特貪，這是不道德的。」

韓國瑜接受民視新聞《台灣最前進》專訪，節目於6日播出。主持人問，「韓市長你說當選後就要成立特偵組，要查民進黨的貪污，但對於貪污部分，你始終沒有一個具體的舉例，讓人覺得就是一個莫名的指控，感覺上會形成另外一種恐怖，因為你沒有證據就要去查他們了耶。」

對此，韓國瑜表示，在最優秀的檢察官、檢察總長指揮之下成立特偵組，依法偵辦完全沒有問題；第二個問題，特偵組為什麼有必要性，「因為很多人民現在對執政當局是懷疑的，認為你有嚴重貪污」，讓主持人聽完說「可是要有證據。」

韓國瑜馬上回應，「對，民進黨講法跟你一模一樣，請拿出證據嘛！第三，我們看陳水扁女兒陳幸妤講的話，『你們哪一個民進黨沒有拿我爸爸的錢』，包括陳菊、蘇貞昌、謝長廷，這不就是證據嗎？蔡英文政府有查嗎？」

▲▼韓國瑜多次表示，如果當選總統要成立特偵組。（圖／記者李毓康、洪正達攝）

主持人傻眼問「這個就當作是貪污嗎？」韓國瑜說，「不是，已經有人證，什麼狀態之下拿錢？是私底下給的？還是貪污來的？為什麼不辦呢？」

韓國瑜表示，如果他當總統成立特偵組，「我是不是給自己穿小鞋？錯！一定要設立，我本人貪污、叛國也要偵辦，可是為什麼要做？因為所有人民心目之中都有一個包青天，都希望清廉的政治人物出現。而且要做生意的政治人物就請去好好開企業，要賺錢的政治人物不必來政府裡面大貪特貪，這是不道德的。」

主持人又問，「你說的大貪特貪，我就說了嘛，你這樣子的一個指控，會讓人覺得你當選之後馬上成立特偵組，就要開始進行清算鬥爭了耶。」

「我一點都沒有清算鬥爭」，韓國瑜指出，認識他的幾名立法院民進黨老朋友，不管是過去過世的盧修一，或是現在還在的黃煌雄、柯建銘，「我們在立法院都是同事，韓國瑜做人怎麼樣，我相信他們心中絕對都有一把尺，我們絕對不會為了鬥爭而鬥爭。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！