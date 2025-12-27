　
社會 社會焦點 保障人權

氣溫急凍！彰化阿伯離奇走失8天　動員百人搜救...家屬PO網協尋

▲彰化一名73歲阿伯走失至今8天仍未尋獲。（圖／警方提供 翻攝自彰化人大小事）

▲彰化一名73歲阿伯走失至今8天仍未尋獲。（圖／翻攝自彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

寒流來襲，全台急凍，彰化傳來令人揪心的消息！一名74歲的陳姓阿伯，自12月20日晚間離家後便音訊全無，至今已失聯第8天。警消已動員數百人次，並出動空拍機與搜救犬，在可能消失的彰化市與和美鎮交界地帶進行大規模地毯式搜索，但阿伯至今仍下落不明。近日低溫特報，讓家屬心急如焚，焦急在網路請廣大的民眾協尋。

陳姓阿伯在12月20日晚間6點多從彰化市福馬街住家離開，最後訊號出現在當晚7點36分左右的「建國北路楓康超市」附近，隨後訊號消失，可能因沒電或關機導致失聯。家屬表示，阿榮當天穿著土黃色上衣、深藍色長褲，呼籲民眾「以臉部辨識為主」協助確認。

▲彰化一名73歲阿伯走失至今8天仍未尋獲。（圖／警方提供 翻攝自彰化人大小事）

▲彰化一名73歲阿伯走失，監視器身影畫面曝光。（圖／警方提供）

彰化警消接獲通報後，連日展開密集搜索。根據警方記錄，阿伯從住家步行至茄苳路二段後，轉進10巷方向，此後監視器未能再捕捉到其身影。搜救範圍集中在彰化市與和美鎮交界的茄苳路二段10巷周邊荒地、果園及樹叢區域。

警方立即協同消防單位、偵搜犬協會、民力等，連日以來動用數百名人次日夜搜尋，甚至出動空拍機從高空偵查，並由搜救犬深入植被密集區，仍未發現蹤跡。目前搜救範圍已擴大至大度溪和美鎮中寮等地，並持續調閱周邊監視器。

▲彰化一名73歲阿伯走失至今8天仍未尋獲。（圖／警方提供 翻攝自彰化人大小事）

▲彰化一名73歲阿伯走失至今8天仍未尋獲。（圖／警方提供）

家屬在社群平台發文求助，表示「至今還是沒找到人」，尤其寒流來襲，擔心阿伯身體狀況。他們強調，阿伯可能因年紀大、方向感不佳而迷途，呼籲彰化鄉親多留意街頭、巷弄或空屋，若有線索請立即聯繫警方或家屬。

警方也提醒民眾，若發現類似特徵的長者獨自徘徊，請直接撥打110報案，並盡可能陪伴至安全地點，同時觀察其衣著、神情等細節，以提供更準確的資訊。隨著低溫持續，搜救時間更顯緊迫。各界盼透過全民協尋，讓阿伯早日平安返家。若有任何線索，請速與彰化警方或各地派出所聯絡。

▲彰化一名73歲阿伯走失至今8天仍未尋獲。（圖／警方提供 翻攝自彰化人大小事）

▲▼彰化一名73歲阿伯沿著茄苳路走失警消動用數百人次搜尋未果。（圖／警方提供）

▲彰化一名73歲阿伯走失至今8天仍未尋獲。（圖／警方提供 翻攝自彰化人大小事）

▲▼彰化一名73歲阿伯沿著茄苳路走失警消動用數百人次搜尋未果。（圖／警方提供）

▲彰化一名73歲阿伯走失至今8天仍未尋獲。（圖／警方提供 翻攝自彰化人大小事）

▲彰化一名73歲阿伯走失至今8天仍未尋獲。（圖／警方提供 翻攝自彰化人大小事）

12/25 全台詐欺最新數據

「你是我的帥老公」簡訊露餡　綠夫提告

「你是我的帥老公」簡訊露餡　綠夫提告

彰化一名人夫控訴其擔任軍職的妻子，與同為軍職的男同事關係異常，自己還在抖音上發現兩人以「老公」、「老婆」互稱，且對話充滿「想你」、「愛你」，他掌握妻子頻繁進出小王住處，由小王陪同就醫，兩人甚至同宿過夜的證據，憤而向被告求償60萬元精神賠償。全案經彰化地方法院審理，小王辯稱僅為普通同事。法官認定，被告行為逾越一般社交分際，判他應賠償15萬元。

花壇路面破洞驚見湧泉！自來水管爆裂積水　水公司連夜搶修

花壇路面破洞驚見湧泉！自來水管爆裂積水　水公司連夜搶修

溪湖將迎來24年大醮　消防超前部署

溪湖將迎來24年大醮　消防超前部署

24年大建醮賴清德彰化溪湖參香　維安全面升級

24年大建醮賴清德彰化溪湖參香　維安全面升級

神明聽見了！彰化「送肉粽」縮減成1村

神明聽見了！彰化「送肉粽」縮減成1村

關鍵字：

彰化烏溪和美中寮茄苳路迷路走失

