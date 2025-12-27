　
社會 社會焦點 保障人權

高雄街頭飛車追逐「5公里撞3次」2車追債慘成廢鐵　玩命畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市湖內區昨（26）日發生一起恐怖飛車追逐！馬姓男子欠周姓男子20餘萬賭債，雙方協商債務談不攏，馬男開車狂飆閃人，周男氣不過，開車緊追在後，在5公里內連環撞上馬男的車3次，途中還波及到一部休旅車。雙方飛車追逐到一處巷弄，馬男的車被撞成一團廢鐵，失控衝進田裡，警方獲報到場，將2人依公共危險罪逮捕移送偵辦。

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼黑車、銀車在街頭發生飛車追逐，白色休旅車無辜挨撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在26日下午1點30分，警方接獲報案，指出在路竹區環球路上有2部轎車在街頭追逐，疑似發生行車糾紛。員警趕赴現場時，發現有一部白色休旅車挨撞，但肇事車輛已逃跑。

警方事後在2.8公里外的阿蓮區玄佑街一處空地，找到肇事駕駛和其車輛，又在300公尺遠的一處田裡找到一部撞成廢鐵的轎車，另在附近尋獲馬姓駕駛。

警方調查，馬姓男子欠周姓男子20餘萬賭債，當日雙方約在樹人醫專旁巷內協商債務，但雙方對於還債方式談不攏，欠債的馬姓男子隨即駕駛白色自小客車離去，周姓男子隨後開黑色小客車追上，雙方在街頭展開飛車追逐，途中爆發追撞。

兩車行駛至路竹區環球路、新生路交叉口時，周男從後方高速推撞馬姓男子的轎車，造成轎車失控甩飛到對向車道，撞上一部白色休旅車，當時途經車輛全被這起撞擊事故嚇傻，急踩煞車通報警方，沒想到，挨撞的馬姓駕駛很快回過神，又踩油門繞過車輛逃逸，周男也緊跟後頭持續追逐。

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方在阿蓮玄佑街找到撞人的周男。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼馬男的車變成一團廢鐵。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄街頭飛車追逐！「5km內撞3次」2轎車追債變廢鐵　。（圖／記者許宥孺翻攝）

雙方從樹人醫專一路追逐5公里，最後在阿蓮區玄佑街發生第3次追撞，馬男的車輛被撞成一團廢鐵，又行駛200、300公尺後，失控衝進路邊田裡，馬男自行脫困並步行逃逸；周男的車則靜止於玄佑街一處空地，隨後警方趕到，陸續將周姓男子、馬姓男子逮捕。

警方檢視雙方行車記錄器及沿線路口監視器畫面，認定周男、馬男涉公共危險現行犯，依法逮捕並查扣相關證物，訊後移送偵辦。

12/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

高雄街頭飛車追逐「5公里撞3次」2車追債慘成廢鐵　玩命畫面曝

