打破重北輕南結構　韓國瑜：南方崛起之路會一直走下去

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜團隊最近推出一支由高雄市副市長李四川主拍的廣告，韓國瑜感謝「拿槓槌仔的川伯」願意南下與他一同為高雄努力，並強調「南方崛起」之路會一直走下去。韓陣營人士表示，韓國瑜除了要透過這支廣告向他念茲在茲的高雄市民喊話外，也鄭重向外界宣告，若他當選總統，將打破台灣長期以來重北輕南的結構。

這支廣告中，李四川敘說來高雄的經過，他以前不認識韓國瑜，後來感受到韓的坦誠與責任感，就到高雄來。他到高雄之後，所有媒體都說他是要補高雄道路的五千個坑洞。他到高雄之後，本想比照新北市用票選的方式看那一條路最糟，結果高雄市工務局的人告訴他：「不用票選了，每條都是大爛路！」

李四川在廣告中表示，路平、燈亮、水溝通雖然是基本的，卻是市民安居樂最重要的工作，他也要用這樣的精神和態度支持韓國瑜選總統，如果韓能順利當選，希望能帶動台灣安全、人民有錢。

韓國瑜也在line中貼文談「拿槓槌仔的川伯－李四川副市長」，強調李同時也是他的好朋友、在市政府的好夥伴。「路平、燈亮、水溝通」，這些看似普通的項目，卻是高雄最急需及必須的其中之一，也是一座城市能夠安居樂業的最基本功。

韓國瑜再次謝謝李願意南下與他一同為高雄努力，這一年裡，在市府團隊的努力之下，高雄變得越來越好，我們以高雄為榮，「南方崛起」之路，將會一直走下去！

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