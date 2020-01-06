相隔5km現場照比一比！李佳芬輔選喊5萬人　蔡英文「爆場」超震撼





▲國民黨「韓國瑜、王啟澧、傅大偉聯合造勢」嘉義選前造勢大會。（圖／記者翁進忠攝）

記者袁茵、蔣婕妤／嘉義報導

2020總統大選倒數5天，國民黨總統韓國瑜的夫人李佳芬「代夫出征」，6日晚間赴嘉義港坪公園出席聯合造勢。值得一提的是，距離5公里之外的嘉義市立棒球場停車場，有著競爭對手總統蔡英文在舉辦造勢，雙方比拚意味濃厚。

韓國瑜原定6日晚間出席「嘉義縣市選前聯合大造勢」，臨時改由夫人李佳芬出席，雖然韓國瑜並沒有出席，但現場仍是湧入不少支持者，手中拿著國旗瘋狂搖動吶喊，只見底下旗海飄揚，還有民眾隨著音樂起舞，晚間7時48分主辦單位宣布，「現場突破5萬人」。

而5公里之外的嘉義市立棒球場停車場，蔡英文也於同一時段進行造勢活動，但主持人並未喊現場人數，僅說明「爆場」等言論。只見英粉手拿雙色氣球、熱情揮舞旗幟，高喊著「2020台灣要贏」，雙方尬場較勁意味十分濃厚。

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▲▼李佳芬「代夫出征」造勢。（圖／地方中心攝）

▼蔡英文嘉義造勢。（圖／記者黃國霖攝）

▼蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心攝）