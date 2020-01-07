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TIME：台灣選舉被惡毒演員炒作假訊息主導　韓國瑜曾提古怪承諾

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▲▼韓國瑜新北輔選行程,與邱烽堯一同掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

距離總統大選剩下最後4天，知名國際媒體《TIME》6日報導概述台灣本次選戰焦點，形容這是一場被惡毒演員炒作假訊息、性別歧視與激昂演說給主導的選舉。內文談及國民黨總統候選人韓國瑜，過去就曾提出古怪的承諾，好比挖石油、賭場和方程式賽車等政見。

據了解，《TIME》於去年10月開始，在台灣進行採訪，關注本次選戰，在選戰前夕，6日針對本次選舉提出對戰焦點的整理。根據報導，形容這是一場被惡毒演員（malevolent actors）炒作假訊息（fake news）、性別歧視（sexist personal attacks）與激情演說而主導的選戰。

報導定調，本次選舉將決定如何維護台灣自由民主的生活方式，由態度「反北京」的總統蔡英文，與「親北京」的韓國瑜來進行抗衡。

報導指出，這次選舉受到中國大陸的影響，對岸領導人習近平才在去年1月提出一國兩制台灣方案；這相較於香港在一國兩制之下，產生的民主抗議活動，激起了對於一國兩制的反彈。

對於民進黨爭取連任的總統蔡英文，《TIME》報導形容她是，「bookish and aloof」（學者氣息，不太會社交）；她在第一任時，因為全面進行年金改革，導致2018年選舉大敗，但在香港運動之後聲勢回穩。

《TIME》報導中提到，蔡英文被一連串假訊息指控，從總統府辦公室有毛澤東名言的藝術品，到被指控博士論文爭議；面對對手韓國瑜，更被遭受性別歧視、未婚、沒有生小孩的婦女等。不過，報導仍用「Nevertheless, she’s clear favorite for reelection」作結，認為她仍有高的連任呼聲。

至於韓國瑜方面，《TIME》報導中指出，他被形容成「台灣的川普」，在過去韓流未起時，就做出古怪的承諾，好比在有爭議的南海挖石油、建立賭場、一級方程式賽車到台灣等政見。

《TIME》報導也描述，韓國瑜一直被指控與黑幫有關係，過去在立法院時，曾經毆打時任立委、前總統陳水扁，導致他住院三天；不過他與川普不同的在於，韓國瑜不會侮辱特定族群，而是在取笑自己，特別是自己的禿頭。

在國民黨初選期間，《TIME》指出，幾乎沒有人認為韓國瑜可以擊敗擁有豐富資源的鴻海創辦人郭台銘，但他常創造奇蹟，在2018年選戰時，通過一場令人震驚的勝利，這也震驚了所有人，最後他也擊敗了郭台銘。

不過在兩岸態度上，《TIME》指出，韓國瑜認為，與北京建立關係，在他的演說中，用「一個家庭」來形容，但是他又拒絕「一國兩制」。

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

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