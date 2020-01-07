民進黨嘉義縣市大造勢　蔡英文：一國兩制不可能

▲▼ 民進黨大嘉義選前聯合造勢之夜湧進不少民眾。（圖／王美惠競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市立委候選人王美惠6日，在嘉義市立棒球場外停車場舉辦「大嘉義選前聯合造勢之夜」，嘉義縣立委候選人陳明文、蔡易餘也到場參與造勢，許多支持者來到現場熱情相挺，展現嘉義民進黨團結氣勢。

▲▼ 民進黨嘉義縣市輔選幹部齊聚大嘉義選前聯合造勢之夜。（圖／王美惠競選總部提供）

王美惠表示，這次的「大嘉義系列活動」分為三個活動，第一個是邀請林佳龍、游錫堃前來與王美惠掃街的「暖身派對」，第二個是大咖雲集的「大嘉義之夜」，最後一個則是蔡英文總統赴嘉義掃街拜票的「壓軸派對」。

大嘉義之夜開場由董事長樂團演唱《撐》、《黃昏的故鄉》、《風中浮沉的花蕊》、《眾神護台灣》作為開場，並邀請總統蔡英文、副總統候選人賴清德、前行政院長游錫堃、民進黨主席卓榮泰、嘉義縣長翁章梁前來相挺，可說是「眾星雲集」。

王美惠表示，嘉義市西區國民運動中心一案在她擔任議員時就已經提案了，對方陣營的立委候選人當時也有連署，但對手卻將她的提案當作政見，同時她再次強調，行政院副院長陳其邁以及交通部長林佳龍均已承諾大南方計畫將會把嘉義市列入。

蔡英文致詞時表示，這幾年中國對台灣的文攻武嚇沒有停過，她積極推動國防自主跟強化國防，建構民主防護網，而反滲透法的完成，正代表著台灣的民主又增加一個防護網，無論中國如何威脅、滲透、分化，台灣都不會屈服。

蔡英文更強調，台灣人想要民主自由，但有個力量想把台灣拉回威權，還想盡辦法分化台灣，她批評韓國瑜具體政見沒幾條，政見會跟辯論會也沒有把握機會討論國政，把所有時間拿來罵她，蔡英文說，民進黨會反省，國民黨不會；民進黨可以競爭後合作，國民黨不行，同時她也呼籲台下民眾一人一天拉一票，三張選票顧台灣，讓民進黨國會過半，嘉義三席全勝利。

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