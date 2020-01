「靠腎上腺素過活的辣個男人」　宋鎮邁深夜發「室友文」挺宋楚瑜

▲宋鎮邁深夜在臉書發文力挺宋楚瑜。(圖/翻攝自宋鎮邁臉書)

記者張乃文/台北報導

2020大選除了藍綠戰況激烈,被網友笑稱跟奧運一樣每4年出現一次的親民黨總統候選人宋楚瑜也再次參戰,並宣告這次是「終局之戰」。女兒宋鎮邁雖然沒有頻繁現身為父親助選,但仍在昨天深夜發文,替宋楚瑜加油。

宋鎮邁6日深夜在臉書發了千字文,談到過去父親與自己相處,「許多人說看著他4年選一次長大,其實我也是!」她說,父親告訴她「人在公門好修行,好的政策能夠影響、改變多數人的生活!」她也相信設計的力量能夠創造美好事物環境,不像政治工作,多少避免掉很多的標籤跟對立。

宋鎮邁表示,很多人說宋杯杯很愛講古,看他影片要開1.5x以上聽才剛剛好,不然會睡著,她舉自己當作例子,個性比較急講話也急,宋楚瑜常叮嚀她:「妹妹,做事別無他法,唯有耐煩而已。」宋鎮邁認為,雖然宋楚瑜年歲大,但他對於國際情勢、科技新創、行政效能都有獨到的見解與策略,就是因為他的經歷給了他高度與格局,就像智慧型手機一樣,在既有的基礎上迭代更新軟體,而非因為硬體的老化而停滯淘汰,一位70多歲的杯杯對於他的工作人生都還保有這樣的好奇跟追求,「我哪敢在家耍廢呢?」

宋鎮邁提到,台灣人都以我們的自由民主制度為榮,但選舉一到,政治上的光譜變成兩極,政見也不再重要,只見藍綠歸隊,因為彼此討厭不信任,投票的選擇只為了下架對方。她相信,台灣人的能量與智慧,也許少一點謾罵,多一點創意,少一點懶人包,多一點深入了解,這樣的態度可以讓我們的社會往前進一步「We are small but we are great!」

宋鎮邁說,她為父親感到驕傲,因為他從來沒有放棄自己的信念,用他的經驗、有效溝通耐煩的執行力為未來打拚,組成一個有效能有尊嚴的政府,讓年輕一輩可以放心追求夢想。

而宋鎮邁除了附上與宋楚瑜的合照,文末更下了「讓專業的來」、「靠腎上腺素過活的辣個男人」、「室友文」的hashtag。

▲宋鎮邁深夜在臉書發文。(圖/翻攝自宋鎮邁臉書)

