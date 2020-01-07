「靠腎上腺素過活的辣個男人」　宋鎮邁深夜發「室友文」挺宋楚瑜

▲宋鎮邁深夜在臉書發文力挺宋楚瑜。（圖／翻攝自宋鎮邁臉書）

記者張乃文／台北報導

2020大選除了藍綠戰況激烈，被網友笑稱跟奧運一樣每4年出現一次的親民黨總統候選人宋楚瑜也再次參戰，並宣告這次是「終局之戰」。女兒宋鎮邁雖然沒有頻繁現身為父親助選，但仍在昨天深夜發文，替宋楚瑜加油。

宋鎮邁6日深夜在臉書發了千字文，談到過去父親與自己相處，「許多人說看著他4年選一次長大，其實我也是！」她說，父親告訴她「人在公門好修行，好的政策能夠影響、改變多數人的生活！」她也相信設計的力量能夠創造美好事物環境，不像政治工作，多少避免掉很多的標籤跟對立。

宋鎮邁表示，很多人說宋杯杯很愛講古，看他影片要開1.5x以上聽才剛剛好，不然會睡著，她舉自己當作例子，個性比較急講話也急，宋楚瑜常叮嚀她：「妹妹，做事別無他法，唯有耐煩而已。」宋鎮邁認為，雖然宋楚瑜年歲大，但他對於國際情勢、科技新創、行政效能都有獨到的見解與策略，就是因為他的經歷給了他高度與格局，就像智慧型手機一樣，在既有的基礎上迭代更新軟體，而非因為硬體的老化而停滯淘汰，一位70多歲的杯杯對於他的工作人生都還保有這樣的好奇跟追求，「我哪敢在家耍廢呢？」

宋鎮邁提到，台灣人都以我們的自由民主制度為榮，但選舉一到，政治上的光譜變成兩極，政見也不再重要，只見藍綠歸隊，因為彼此討厭不信任，投票的選擇只為了下架對方。她相信，台灣人的能量與智慧，也許少一點謾罵，多一點創意，少一點懶人包，多一點深入了解，這樣的態度可以讓我們的社會往前進一步「We are small but we are great!」

宋鎮邁說，她為父親感到驕傲，因為他從來沒有放棄自己的信念，用他的經驗、有效溝通耐煩的執行力為未來打拚，組成一個有效能有尊嚴的政府，讓年輕一輩可以放心追求夢想。

而宋鎮邁除了附上與宋楚瑜的合照，文末更下了「讓專業的來」、「靠腎上腺素過活的辣個男人」、「室友文」的hashtag。

▲宋鎮邁深夜在臉書發文。（圖／翻攝自宋鎮邁臉書）

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