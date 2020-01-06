藍綠嘉義對戰！蔡英文造勢大爆場　卓榮泰：台灣一定要守住民主政權

記者蔣婕妤／嘉義報導

距離2020總統大選投票剩下最後5天，總統蔡英文6日晚間前進嘉義市舉辦造勢晚會。有趣的是，同時段，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬也出席嘉義的造勢活動，場地就在隔壁5公里外，同場較勁意味濃厚。小英嘉義造勢晚會現場擠滿人，主辦單位不喊數字但強調已經「爆場」。民進黨主席卓榮泰致詞時向支持者喊話，一定要出來投票、守住台灣的民主政權。





▲蔡英文嘉義造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文5日恢復競選活動行程，5日行程大爆滿，一天連跑10場活動，大型造勢活動更是征戰台南、桃園、新北新莊，每一場都湧入上萬民眾；根據主辦單位統計，台南場有15萬人、桃園有5萬人，而新北新莊也罕見湧入3萬人，共計超過23萬人串連。

蔡英文6日晚間的造勢大會，相隔五公里處就是國民黨的造勢場，還有李佳芬現身加持。小英嘉義造勢由於維安考量沒有空拍，不過，現場滿滿支持者擠爆，主辦單位也宣布已經「爆場」，隔空對戰國民黨。

卓榮泰致詞時表示，如果守不住南台灣，要怎麼守住大台灣，他問現場鄉親有沒有信心，支持者回以熱烈歡呼。他笑說相信大家，但一定要繼續打拼。

卓榮泰強調，面對中國大陸的挑戰，台灣一定要守住本土政權，守住台灣的民主自由，透過選票告訴全世界，台灣與民主自由的世界站在一起。