「韓國瑜政見會只會罵我」台下爆怒吼　蔡英文：很多人害怕台灣交給這樣的人

▲總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和、蔣婕妤／台北－嘉義報導

距離2020總統大選投票剩下最後5天，總統蔡英文6日晚間抵達嘉義造勢晚會時，痛批國民黨總統候選人韓國瑜具體政見沒幾條，把所有時間拿來罵她，且在辯論會之後，很多人很害怕，台灣如果交給這樣的人，未來怎麼辦。

蔡英文說，台灣在進步、在改變，但有一個力量一直想要把大家拉回去，執政被拉著後腳，「台灣人想要走向世界，但這力量把我們鎖在中國」；她批評對手，這時候還想要挑起對立，在政見會的時候，政見沒幾條，也沒有把握時間說明國政，「他把所有時間拿來罵我」。

蔡英文才講完，台下開始掀起民眾的一陣怒吼；她接著說，罵她不要緊，但她還是想要問，「總統是要負責解決問題，韓國瑜解決問題在哪裡？」

▼蔡英文嘉義造勢。（圖／記者黃國霖攝）



蔡英文說，當她在基層走訪時，有人說看到韓國瑜政見會、辯論會的表現，感到很害怕，如果台灣交給這樣的人未來怎麼辦，年改對手反對，經濟轉型也反對，保護民主也反對，找全世界客人，他們通通在唱衰。

蔡英文說，韓國瑜在能源轉型上也反對，只說要蓋核電廠，「我問他說你要放在哪裡，核廢料要放哪裡，他答不出來，只會說不會在你家，也不會在我家，我想問到底是誰家？」

蔡英文強調，1月11日若讓這股力量推翻過去的話，進步改革、國防實力、軍人尊嚴，所有做的事情都會倒退，她想大家都一定不甘願，「若不甘願，我們就要去投票。」

蔡英文說，民進黨遇到失敗會反省，可是國民黨不會，民進黨可以競爭、競爭後又團結，可是這也是國民黨不會的。

▼蔡英文嘉義造勢。（圖／記者黃國霖攝）



其他人也看了這些...

►痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官

►黑鷹失事招魂現場！總長夫人被攙扶到場...家屬全淚崩：任務完成，我們回家了

►黑鷹墜毀「機械、氣候因素」8成排除 運安會：剩人為待分析



更多熱門新聞...

►黑鷹殉職將士追思 許鴻彬留言板「童字跡」：爸爸我愛您、下次一起玩手機

►黑鷹失事暫停競選2天韓國瑜露面 默哀30秒！「敲響木碗」惹哭一票韓粉

►率國軍默哀！蔡英文視察雷達隊：代替沈總長來看大家！我們要更堅強更團結