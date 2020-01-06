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藍營稱「查水錶」　賴清德「舉造謠實例」：難道積非成是？假消息不該查？

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▲賴清德。（圖／記者黃國霖攝）

▲賴清德。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台南報導

立法院三讀通過反滲透法，藍營不斷聲稱被「查水錶」，嗆民進黨傷害言論自由。對此，民進黨副秘書長林飛帆5日在台南造勢現場反批，難道造謠傳遞假訊息不用負法律責任嗎？民進黨副總統候選人賴清德也強調，民進黨絕對不會傷害言論自由，他以「實例」說明造謠內容，質疑難道假消息不該查。

林飛帆致詞時表示，這是一場政治文化的選戰，選戰開打一來，對手不斷的抹黑、造謠、攻擊，不過，民進黨不會被打敗，「夠了！造謠、攻擊、抹黑，都沒辦法阻止我們過去三年半的努力！沒辦法阻止我們持續壯大台灣！」

林飛帆提到，反滲透法剛通過，對手卻還是持續不斷的攻擊，持續不斷繼續造謠，稱有很多民眾被約談，被調查，他們說這是查水錶。林飛帆說，他想問，難道造謠、抹黑、傳遞假訊息不用負擔法律責任嗎？

賴清德進一步提到，民進黨是民主的政黨，幾十年來台灣建立的民主機制，民進黨絕對不會去破壞。這幾天來國民黨不斷說民進黨政府在查水錶，「言論自由是民進黨的價值、資產，我們不會改變，但有錯的消息要查。」

賴清德一一舉例，網路謠傳如果投韓國瑜就會被中選會當成是廢票，難道不該查？甚至也有不少網路謠言是針對農民而來，農民靠著農作物過年，可能會被假消息直接傷害，難道這種假消息不該去查嗎？

賴清德指出，內政部已經公布，去年一月到今年，有人檢舉的網路假消息達到兩百多件，其中檢舉藍營和綠營的都有，換句話說，政府是中立的，並沒有分黨派，但造謠本來就不該積非成是。

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