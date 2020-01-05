新莊造勢罕見湧3萬人　蔡英文也驚呼：我從沒在這裡看過那麼多人

▲「勇敢自信 護台同行」新北市新莊造勢晚會，蔡英文與賴清德再次合體。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／新北報導

2020總統立委大選進入最後倒數一星期的「選前黃金週」，總統蔡英文5日晚間最後一站，來到她初次參選的新北市，新莊運動公園更罕見湧入3萬名支持者，連蔡英文都稱第一次看到這麼多人。

蔡英文上台致詞時表示，在2010年，她首次參選新北市長開始，從沒在新莊看到那麼多人在一起，「選戰進入最後關鍵的六天，再一次回到新北市，這裡是我參與選舉的起跑點，她的戶籍從2010到現在都是在新北市。」

蔡英文說，「沒有新北市民的支持，蔡英文就不會是今天的蔡英文」。她坦言，每一次回到新北市，內心都充滿了感動，台上台下有許多人，都是這十年來，一路支持、疼惜她的朋友和支持者。

蔡英文表示，新北市的12位候選人，有老將，也有新秀，不怕挑戰，不怕艱困，每一個選區，都全力以赴，「因為我們是民進黨，我們對改革有決心，對未來有願景。」

她強調，國會如果沒有過半，改革只剩一半。國會如果沒有過半，台灣就等著被吳斯懷這些立委，來決定法案，「所以，每多一個人進國會，進步的力量就多一分戰力。」

談起改革，蔡英文表示，這比選舉更艱難，這三年多來，經歷過打地基的過程，也經歷過挫敗，但是我們從來沒有停止努力，放棄希望，「這三年多來，我們每一天都當三天在用，2016年，剛剛接手政府的時候，景氣很差，經濟成長率是四小龍吊車尾，台灣繼續照633團隊規劃的路走下去，經濟不可能會變好，這三年多來努力讓台灣經濟結構轉型。」

蔡英文說，現在即使外面有中美貿易大戰，可是，台灣挺過來了，不只挺過來，現在的台灣，外資看好台灣，台商回流，投資大爆發，股市上萬點。

▼總統蔡英文新北新莊造勢罕見湧入3萬支持者。（圖／記者陶本和攝）



在能源政策上，蔡英文表示，四年前台灣常常活在缺電的壓力下，更沒有人看好再生能源的發展，「現在，第一個風場商轉了，太陽光電成長是馬政府時期的三倍，核電廠可以如期退役，也不需要再蓋核四、核五、核六。 」

蔡英文說，四年前人民憂心老了沒人照顧，生養小孩很昂貴，但執政之後，長照2.0陸續上路，提供育兒津貼，老人家有國家幫年輕人照顧，年輕人可以更沒有後顧之憂去拚事業。另外，在幼托方面，未來，「0到6歲，國家跟你一起養」，各種政策，按部就班，每一年都做得比前一年多一點，讓每一個國民得到更好的照顧。

蔡英文表示，這一段時間以來，大家都感覺得到，有一股力量，不斷地在反對民進黨提出的種種改革，年金改革他們要取消、能源改革他們要取消，反滲透法是民主防衛機制，他們要重新評估，連年輕人最引以為傲的婚姻平權，他們也要重新思考，「我們在往前走，可是這一股力量卻要把台灣往後拉，我們希望台灣人民團結一致，這股力量卻想要把台灣弄得分崩離析。」

▼「勇敢自信 護台同行」新北市新莊造勢晚會，蔡英文上台致詞 。（圖／記者李毓康攝）



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