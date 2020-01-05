　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新莊造勢罕見湧3萬人　蔡英文也驚呼：我從沒在這裡看過那麼多人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「勇敢自信 護台同行」新北市新莊造勢晚會,蔡英文致詞,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲「勇敢自信 護台同行」新北市新莊造勢晚會，蔡英文與賴清德再次合體。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／新北報導

2020總統立委大選進入最後倒數一星期的「選前黃金週」，總統蔡英文5日晚間最後一站，來到她初次參選的新北市，新莊運動公園更罕見湧入3萬名支持者，連蔡英文都稱第一次看到這麼多人。

蔡英文上台致詞時表示，在2010年，她首次參選新北市長開始，從沒在新莊看到那麼多人在一起，「選戰進入最後關鍵的六天，再一次回到新北市，這裡是我參與選舉的起跑點，她的戶籍從2010到現在都是在新北市。」

蔡英文說，「沒有新北市民的支持，蔡英文就不會是今天的蔡英文」。她坦言，每一次回到新北市，內心都充滿了感動，台上台下有許多人，都是這十年來，一路支持、疼惜她的朋友和支持者。

蔡英文表示，新北市的12位候選人，有老將，也有新秀，不怕挑戰，不怕艱困，每一個選區，都全力以赴，「因為我們是民進黨，我們對改革有決心，對未來有願景。」

她強調，國會如果沒有過半，改革只剩一半。國會如果沒有過半，台灣就等著被吳斯懷這些立委，來決定法案，「所以，每多一個人進國會，進步的力量就多一分戰力。」

談起改革，蔡英文表示，這比選舉更艱難，這三年多來，經歷過打地基的過程，也經歷過挫敗，但是我們從來沒有停止努力，放棄希望，「這三年多來，我們每一天都當三天在用，2016年，剛剛接手政府的時候，景氣很差，經濟成長率是四小龍吊車尾，台灣繼續照633團隊規劃的路走下去，經濟不可能會變好，這三年多來努力讓台灣經濟結構轉型。」

蔡英文說，現在即使外面有中美貿易大戰，可是，台灣挺過來了，不只挺過來，現在的台灣，外資看好台灣，台商回流，投資大爆發，股市上萬點。

▼總統蔡英文新北新莊造勢罕見湧入3萬支持者。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文新北新莊造勢罕見湧入3萬支持者。（圖／記者陶本和攝）

在能源政策上，蔡英文表示，四年前台灣常常活在缺電的壓力下，更沒有人看好再生能源的發展，「現在，第一個風場商轉了，太陽光電成長是馬政府時期的三倍，核電廠可以如期退役，也不需要再蓋核四、核五、核六。 」

蔡英文說，四年前人民憂心老了沒人照顧，生養小孩很昂貴，但執政之後，長照2.0陸續上路，提供育兒津貼，老人家有國家幫年輕人照顧，年輕人可以更沒有後顧之憂去拚事業。另外，在幼托方面，未來，「0到6歲，國家跟你一起養」，各種政策，按部就班，每一年都做得比前一年多一點，讓每一個國民得到更好的照顧。

蔡英文表示，這一段時間以來，大家都感覺得到，有一股力量，不斷地在反對民進黨提出的種種改革，年金改革他們要取消、能源改革他們要取消，反滲透法是民主防衛機制，他們要重新評估，連年輕人最引以為傲的婚姻平權，他們也要重新思考，「我們在往前走，可是這一股力量卻要把台灣往後拉，我們希望台灣人民團結一致，這股力量卻想要把台灣弄得分崩離析。」

▼「勇敢自信 護台同行」新北市新莊造勢晚會，蔡英文上台致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「勇敢自信 護台同行」新北市新莊造勢晚會,蔡英文致詞 。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官
黑鷹失事招魂現場！總長夫人被攙扶到場...家屬全淚崩：任務完成，我們回家了
黑鷹墜毀「機械、氣候因素」8成排除　運安會：剩人為待分析

更多熱門新聞...

黑鷹殉職將士追思　許鴻彬留言板「童字跡」：爸爸我愛您、下次一起玩手機
黑鷹失事暫停競選2天韓國瑜露面　 默哀30秒！「敲響木碗」惹哭一票韓粉
率國軍默哀！蔡英文視察雷達隊：代替沈總長來看大家！我們要更堅強更團結

ET快訊
一周天氣出爐！「這天急凍下探12°C」
初一買福袋試手氣！全聯祭出「388萬瑪莎拉蒂轎車」破紀錄
捕蟹人「工作5天賺300萬」　永遠缺人原因曝光
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新莊造勢罕見湧3萬人　蔡英文也驚呼：我從沒在這裡看過那麼多人

韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

影／雞排妹拍片幫催票甜喊「這樣不行...」　蔡英文：不要小看自己的力量

新北造勢！蔡英文「核電廠會慢慢退役」高喊：不用擔心核廢料會放在誰家

維多利亞中小學徵輔導師「月薪23.8K起」　綠黨批：這是苦民所苦？

快訊／蔡英文新北造勢撿到槍！3萬人前猛嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

桃園造勢！蔡英文談黑鷹墜機「先謝在野黨」　再喊話：我是最重視軍人的總統

桃園造勢空拍曝！主辦稱「突破5萬人」...蔡英文激喊：1/11不要鬆懈要投票

韓國瑜質疑「台灣中邪了嗎？」　國防部：對黑鷹殉職將士不敬

小英全國競總煮「麻辣米粉」凝聚熱度！海外青年現身交流　號召年輕人返鄉投票

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

《想見你》許光漢愛上晨翔遭霸凌　王詮勝故事公開..「喜歡你，很噁心嗎？」

新莊造勢罕見湧3萬人　蔡英文也驚呼：我從沒在這裡看過那麼多人

韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

影／雞排妹拍片幫催票甜喊「這樣不行...」　蔡英文：不要小看自己的力量

新北造勢！蔡英文「核電廠會慢慢退役」高喊：不用擔心核廢料會放在誰家

維多利亞中小學徵輔導師「月薪23.8K起」　綠黨批：這是苦民所苦？

快訊／蔡英文新北造勢撿到槍！3萬人前猛嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

桃園造勢！蔡英文談黑鷹墜機「先謝在野黨」　再喊話：我是最重視軍人的總統

桃園造勢空拍曝！主辦稱「突破5萬人」...蔡英文激喊：1/11不要鬆懈要投票

韓國瑜質疑「台灣中邪了嗎？」　國防部：對黑鷹殉職將士不敬

小英全國競總煮「麻辣米粉」凝聚熱度！海外青年現身交流　號召年輕人返鄉投票

陳小春用美顏濾鏡！一拉下口罩「臉瞬間變形」　網嚇歪：根本不是同一人

明道親哥陳屍山區！　陳喬恩不捨發聲：請別去打擾他

男鄰居聽到女慘叫「放我出去～」　警到場一看到「兇手」秒笑翻

色素、黏稠劑用在哪？　營養師「圖解」食品添加物讓你一次懂

新莊造勢罕見湧3萬人　蔡英文也驚呼：我從沒在這裡看過那麼多人

韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

雷／許光漢「10秒吻戲」網友全瘋了！　PTT留言狂刷：坤達不要看

Kiehl’s金盞花化妝水超殺價至1／6中午！再教妳韓妞瘋傳的「5種神用法」

武漢肺炎初步鑑定出爐　排除SARS、禽流感…未發現「人傳人」證據

CBA／廣廈輕取遼寧　劉錚6分8助攻

政治熱門新聞

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

韓國瑜：每天看女國中生「又白又漂亮小腿」

韓造勢場「擊落」不明空拍機　一查糗了

桃園造勢「5萬」空拍曝！蔡英文：1/11不要鬆懈要投票

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

「我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕

高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

民進黨批韓國瑜：失格的總統候選人

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

他不要我了！沈一鳴妻見蔡英文淚崩

選舉文宣消費「921大」　網怒轟：票太多

韓質疑「中邪」…國防部：不敬！

稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」　蔡英文要韓國瑜道歉

即／蔡英文造勢嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

更多熱門

相關新聞

影／雞排妹幫催票甜喊「這樣不行」　小英：別小看自己

影／雞排妹幫催票甜喊「這樣不行」　小英：別小看自己

距離選戰剩下最後6天，總統蔡英文5日晚間在臉書分享寫真女星「雞排妹」鄭家純的影片，呼籲年輕人回家投票，在1月11日，一個拉一個，聚集綿薄之力，為了台灣回家投票。

謝龍介爆：伯母臉書轉PO圖被約談

謝龍介爆：伯母臉書轉PO圖被約談

即／蔡英文造勢嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

即／蔡英文造勢嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

郭國文不畏抹黑主打政績牌

郭國文不畏抹黑主打政績牌

關鍵字：

蔡英文新莊2020大選2020大選蔡英文民進黨

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

運動完別馬上洗澡！嬤竟右腦中風

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

哥一家3口陳屍山林！明道曾嘆：債像無底洞

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

更多

最夯影音

更多
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面