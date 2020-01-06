震撼空拍！蔡英文台南、桃園、新北擠爆23萬人　6日啟動全台車掃





▲蔡英文桃園造勢爆場。（圖／翻攝Facebook／民主進步黨）

記者蔣婕妤、陶本和／台南報導

2020總統立委大選進入最後倒數一星期的「選前黃金週」，總統蔡英文5日接連在台南、桃園、新北舉辦造勢活動，場場爆滿，空拍照超震撼，台南湧入15萬人、桃園5萬人、新北新莊也罕見湧入3萬人，共計超過23萬人串連。接著，總統蔡英文及搭檔賴清德也預計從6日起展開全台車隊掃街，蔡英文將從家鄉屏東出發一路往北，賴清德則從家鄉新北出發一路往南。

蔡英文5日下午先在台南舉辦造勢大會，光是大進場就花了近半小時，主辦單位也高喊現場超過15萬支持者力挺。小英致詞時提到，這四年來執政團隊顧生活也拚經濟，身為總統每一天都拼命拚生活，去年加薪減稅，今年要做更多，一月一日基本工資再次調升，長照二點零再升級，照顧小孩補助增加，農民規劃退休制度，「我很清楚，我們這些政策要做好，關鍵就是經濟要拚好。講到拚精季我有信心，比專業比成績，蔡英文的團隊一定超過六三三團隊很多很多很多！」

蔡英文喊話台南鄉親，民進黨國會要過半台灣主權才有保障，選舉剩下六天，大家不能鬆懈，一月十一日大家一定要投票，投下去守護台灣的工作才算是完成，台南要全力拚、拚出台灣第一高票。

接在台南造勢大會後的桃園造勢現場，主辦單位也喊出現場超過5萬人。面對熱情民眾，蔡英文致詞時不忘提醒選民，「不要大意，不要鬆懈，不僅要出來投票，還要一人拉一票，一定要出來投票好不好，台灣的民主自由讓我們來共同守護。」

壓軸登場的新北造勢在新莊登場，現場同樣被滿滿支持者擠爆，三場造勢「滿滿滿」畫面相當震撼，也替6日要展開的全台車隊掃街先暖場。

蔡英文、陳建仁、賴清德與卓榮泰自1月6日開始，啟動全台4路線掃街。規劃上，蔡英文會從故鄉屏東楓港出發，一路由南往北；至於陳建仁從高雄旗山出發，路線往東部掃街；賴清德則會從新北萬里出發，由北往南；而卓榮泰從台北市北投出發，負責上述三人沒有掃到的路線。

▼蔡英文新莊造勢。（圖／記者黃彥傑攝）

▼蔡英文台南造勢。（圖／民進黨提供）