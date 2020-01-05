民眾黨大造勢　柯文哲30分鐘演說8問：我們有對不起台灣嗎？

▲台灣民眾黨5日晚間在新竹市舉行大型造勢活動。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

柯文哲帶領台灣民眾黨不分區立委們舉行「全台大眾走」，晚間來到新竹市舉行大型造勢活動，他左批民進黨右打國民黨，將近30分鐘的演說中，以他的「台北經驗」分享自己5年多來的從政心得「政治要落實在人民生活中的每一天」，從教育、市場改建、車禍減少到還債，更高分貝8問「我們有對不起台灣嗎？」

▲柯文哲宣揚「台北經驗台灣實現」，更高分貝8次反問「我們有對不起台灣嗎?」

柯文哲表示，自己過去是處理急診跟加護病房裡面最緊急的病患，專門收治其他科不願意收的病人，當台北市長也是秉持這個精神，都在處理困難的問題，或是其他人不願意處理的問題，例如卡關18年的環南市場、忠孝橋引道拆除的計畫，他說自己也會氣憤經常被貼標籤，不過他要告訴大家，「不要看我說了什麼重點，你要看我做了什麼」。

「到目前為止，我有做過任何對不起台灣的事嗎？」柯文哲在將近半小時的演說中高分貝8次反問，他說自己很認真的蓋社會住宅，在實現社會主義、面對少子化，台北市公共化幼稚園的比例是全台灣最高的、還有推智慧教育，全部校園有光纖網路、台北市在巷弄裡面畫綠色人行通道，大幅降低車禍死亡率、環南市場等老舊市場改建等等，都是在他就任台北市長任內推動的，他認為「政治就是要落實在人民生活的每一天」。

柯文哲說，愛台灣不是用喊的，其實國家國家，我們的國是中華民國，而家就是台灣，維持現狀也是現階段唯一選擇，可是為什麼藍綠卻一直用統獨議題操弄民眾，因為他們太懶惰了，因為他們不想認真工作！

柯文哲左攻民進黨、右批國民黨，痛罵總統出訪專機走私香煙、慶富案辦到人都跑掉，負責的人還可以昇官、買媒體養網軍帶風向、把意見不同的人貼標籤，說是叛國，還有國民黨立委衝撞外交部，拿同黨立委的手塞門縫，暗諷立委陳玉珍去住台大急診住在重症區，回金門住產後病房，想不透手夾到為何住產後病房。

他再次強調「台北經驗、台灣實現」，他說，台灣民眾黨是尊重民意、專業、價值，民眾黨進入國會是要解決問題，台北市弊案很少，就是因為公開透明，可以讓台灣政治更乾淨，若支持共融社會，請投民眾黨。

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