海內外學術界破1800人連署支持蔡英文　打破2016年紀錄

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

海內外學術界支持「英德配」，連署行動達1828名學者，打破2016年的紀錄，後援會5日舉行誓師大會和連署行動記者會，呼籲民眾11日踴躍投票，捍衛主權和民主自由，向國際釋出強而有力的訊息。

根據後援會的統計，在活動發起後兩個月，連署支持「英德配」的海內外學者，來自日本、法國、美國、德國、捷克、新加坡、越南、韓國、澳洲等13個國家，共1828名學者，打破2016年的1688位紀錄。

中央研究院院士陳定信表示，學術界在攸關國家未來的關鍵時刻挺身而出，正是民主與人權制度的最佳展現；他認為，對岸對台打壓與日俱增，蔡英文堅定反擊，清楚表示台灣態度。

在國防、經濟、社會等領域的施政上，學術界認為，蔡英文捍衛主權、民主、自由和人權，備受國際社會肯定，儘管執行面上確實有值得批評之處，但方向是正確的，一旦沒有辦法連任，一切努力將可能前功盡棄，後果可能不堪設想。

中研院院士周昌弘指出，蔡英文沉著以對，領導政府和人民度過許多危機；而台灣和美國的關係目前也是歷史上最佳，在黑鷹事件後，美國在台協會更降半旗表示哀悼，傳達美國將與台灣同在的態度，這意義重大。

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