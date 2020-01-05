王小姐風波後首現輔選　李佳芬燦笑：我們挺好的，沒事

記者李忠憲／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬5日到南投水里，陪同黨籍立委許淑華市場掃街拜票。面對媒體關心韓國瑜與新莊王小姐間的關係，李佳芬僅笑著簡短說「我們挺好的，沒事！」意指她與韓國瑜的關係沒因此破裂，但謎團依然未解。

▲李佳芬到南投幫立委許淑華掃街拜票，對新莊王小姐仍笑而不談。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

5日上午，李佳芬在國民黨南投縣黨部主委楊麗川、在地黨籍議員陪同下，與爭取立委連任的「神力女超人」許淑華合體，到水里市場掃街拜票，尋求民眾認同，希望票投韓國瑜、許淑華以及國民黨。現場許多熱情民眾紛紛上前握手並拍照合影，更有人送上超大菜頭等吉祥物，祝福高票當選，場面熱鬧。

▲▼李佳芬陪同立委候選人許淑華上香祈福並掃街拜票，受到熱烈歡迎。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

李佳芬也前往水里天聖宮、虎爺將軍廟；鹿谷祝生廟、開山廟、鳳凰山廟、天林宮等參拜，祈求韓國瑜及黨籍立委都能順利當選。眼尖民眾也發現，李佳芬左手小指戴著象徵「防小人」的尾戒，或許是因為近日負面新聞太多，想藉此改改運勢。

媒體聯訪時問及李佳芬關於韓國瑜與新莊王小姐借款購屋及多次出國的看法，李仍未針對問題回答，僅笑說「我們挺好的」、「沒事！」似乎想針對外界猜疑她與韓國瑜感情生變滅火。

談到此行目的，李佳芬說，今天天氣不錯，她特別來到水里菜市場與媽媽們、攤商及鄉親們請安問好，並替自己的好姐妹許淑華加油、打氣，希望鄉親能多多支持許淑華。

許淑華也補充說明，韓國瑜夫婦應該會在選前2天，也就是9日、10日，與女兒韓冰等家人一起現身造勢場合，並團結努力為選戰進行最後衝刺。

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