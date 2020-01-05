鄭麗君陪市場拜票　鄭朝方「一句話」讓她瞪大眼

▲鄭麗君陪同鄭朝方上市場拜票。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方5日由文化部長鄭麗君陪同赴竹北第一市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱烈歡迎，民眾一擁而上搶著和鄭麗君及鄭朝方拍照、握手，也有民眾熱情送上包子和粽子，祝福他高票當選立委，期間鄭朝方一句有感而發的話更引起鄭麗君睜大眼睛。

鄭朝方掃市場時隨口對文化部長鄭麗君說出：「市場是食譜是文學，也是美學、史學和人生哲學。」，鄭麗君一聽瞪大眼睛說：「你現在掃市場要跟我聊文化、文學嗎？」，引起陪同掃街的競選志工團哈哈大笑。

鄭朝方表示，市場其實是涵融百種生活文化的薈萃之地，而所賣食材不僅是滿足生理需求，而是展現一個地區的文化豐富性。把市場文化細細梳理可以發現這堆疊地方的情感跟記憶，像是店面的歷史傳承、每個家庭的溫暖記憶、人與人的溝通交流，這些都是串起市場文化的生活故事，所以旅人都說想了解當地文化，最適合的方式就是走訪傳統市集，因為市場存有最深的文化力。

鄭麗君說，鄭朝方長期在藝術、文化、文學、音樂、母語等方面戮力耕耘，表現也是非常傑出亮眼，不僅入圍過金曲獎更榮獲過金鐘獎，鄭朝方進入立法院肯定是台灣政壇史上第一奇才，連掃市場都可以與她大談市場文化力，這樣有理想與願景有文化力的候選人真的是只有鄭朝方，文化是一個國家的軟實力，部部都是文化部，也代表文化對於一個國家發展的重要性，鄭朝方當選立法委員能替國會注入新生命力，這席意義非凡，因為他是名符其實的「文化立委」。

鄭朝方最後表示，這次選舉過程中明顯感受到選民有期待改變的氛圍，也深知自己背負的重任，選戰倒數時刻，懇請所有鄉親集中選票全力支持他。

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