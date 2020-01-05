妃妃姐姐親子活力派　為黑鷹罹難事件默哀

▲陳亭妃總部在安南區安西里活動中心，舉辦選前最後一場「妃妃姐姐親子活力派對」，陳亭妃偕同妹妹市議員陳怡珍，為黑鷹直升機罹難事件默哀1分鐘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因不幸發生黑鷹直升機傷亡事件，陳亭妃總部宣布暫停3天競選活動，5日是復出後第1天，陳亭妃上午在安南區安西里活動中心舉辦選前最後一場「妃妃姐姐親子活力派對」，在親子派對開始之前，陳亭妃偕同妹妹市議員陳怡珍先為黑鷹直升機罹難事件默哀1分鐘，為保衛台灣執行任務殉難的將士祈福，祈望天佑台灣。

陳亭妃表示，聽到孩子們天真無邪的歡笑聲，讓她更堅定要為他們守護自由民主、守護未來。

5日活動現場被擠得水洩不通，小朋友們紛紛搶著與陳亭妃合照。妃妃姐姐本人除了與妃妃玩偶跳「鯊魚舞」、「心花開」等歌曲帶動唱以外，還與小朋友在台上互動，一同跳舞、嬉戲，在歡樂之中，宣導政府托育、幼教政策，讓選舉不再是硬梆梆的呼口號，政治也可以很溫馨。

陳亭妃表示，自去年11月開始，親子活動系列已經舉辦過好幾場，包括闖關遊戲、足球派對以及泡泡秀各種不同主題，場場都讓大朋友、小朋友玩得十分盡興，而她舉辦親子活動的宗旨，就是讓大家能到戶外走走，暫時遠離3C產品與緊繃的生活壓力，出門呼吸新鮮空氣，並讓小孩子放電。

陳亭妃指出，她跟蔡英文總統都是沒有結婚的女性，人民家庭的負擔就是自己的負擔，大家的小孩就是自己的小孩。因此，會更加努力替新生兒家庭爭取托育福利，並制定更好的育兒政策，以減輕家長經濟壓力，讓所有夫妻安心生養，增加社會競爭力。而「妃妃姐姐親子活力派對」不會因選舉結束而停止，未來將繼續舉辦更多不同主題的親子活動，歡迎大家加入立法委員陳亭妃Line頻道（加入網址： https://line.me/R/ti/p/@nhu2565u 或ID搜尋 @nhu2565u），將會在第一時間公布報名資訊。