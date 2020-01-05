「一中」指的是誰？吳敦義來解答　彼此尊重！還有「新版92共識」

▲吳敦義南下為鄭正鈐輔選。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨主席吳敦義5日到新竹市為立委候選人鄭正鈐輔選，除了批評執政黨外也解釋何謂「九二共識」，他說對大陸來說，「一中」指得是「中華人民共和國」，但對我們來說卻是「中華民國」，大家彼此尊重，這才是所謂的「九二共識、一中各表」，除了解釋「舊版九二共識」，他也發表2.0版本的「新九二共識」，喊話「下架空心蔡，上架中華民國派」。

▲吳敦義帶領現場支持者高喊「下架空心蔡、上架中華民國派」。

吳敦義批評，在蔡英文帶領的台灣只能在「保二」中掙扎，不管是治安還是兩岸問題都令人憂心，衝突、對立比較多，國際處境也越來越不好，這3年半來，我們失去7個邦交國，而且包括觀光旅遊的客人，我們過去每年都會耀升一個百萬位數，每一年都會從300多、400多、500多一直成長到1000萬，現在隔了3年半才增加幾十萬，破1100萬，所有旅行社、遊覽車、買賣店、飲食店、住的旅館生意都受影響，經濟成長的狀況非常不理想。

吳敦義帶領現場支持者高喊「下架空心蔡、上架中華民國派」後，再表示「一中各表」對大陸來說是指「中華人民共和國」，但是我們講「一中」是指中華民國，大家相互尊重，這個叫做「一中各表、九二共識」，而現在還有「九二新共識」，就是政黨票投9號中國國民黨，總統票投給2號韓國瑜，這就是「新九二共識、下架空心蔡、上架中華民國派」。

吳敦義發表談話後與現場民眾短暫交流，也向在場等候的媒體表示「後面還有行程，不接受採訪」隨即離開。

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