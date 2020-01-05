朱立倫陪宋瑋莉七堵市場掃街籲團結　「分散選票，就是便宜了民進黨」

▲ 朱立倫陪宋瑋莉七堵市場掃街拜票，朱籲集中選票宋進立法院「重啟特偵組」。（圖／宋瑋莉競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

朱立倫與韓宋基隆勞工後援會合體，5日上午陪同立法委員候選人宋瑋莉至七堵市場傾聽民意，呼籲一定要集中選票支持宋瑋莉。選前倒數5天超級黃金週，除了韓宋主任委員蔡旺璉議長、總幹事謝國樑到場陪同拜票外，副議長林沛祥、前市長張通榮、前立委徐少萍、莊榮欽議員、以及七堵正光里里長邱繼彥、永平里黃朝嘉、富民里吳明宗多位基層里長聲勢浩大，氣勢如虹，除了展現藍軍大團結，也不分黨派顏色都站出來力挺充分展現高人氣；高喊宋瑋莉「凍蒜」，整個市場好熱鬧。

▲ 中華民國海外助選團一行150人，向宋瑋莉加油打氣。

朱立倫受訪時說，宋瑋莉非常認真的在基隆打拚，最後關鍵，國民黨在基隆要勝選就是要團結，今天分散選票，就是便宜了民進黨，他呼籲所有藍軍朋友，都能放下自我，以大局為重，總統團結支持韓國瑜，立委也一樣要團結支持宋瑋莉。朱立倫說，大家全面都能團結在一起，就是把選票集中，支持宋瑋莉。

行程滿檔的黃金週末，宋瑋莉馬不停蹄隨即趕回競總，迎接來自海外返國力挺中華民國的僑胞朋友。中華民國海外助選團一行150人，由中國國民黨中央委員孫序彰帶隊，到宋瑋莉競選服務處，向宋瑋莉加油打氣。

孫序彰呼籲，他們不惜舟車勞頓返國，就是要力挺國民黨提名的總統韓國瑜、以及立委宋瑋莉，此次讓國會過半韓總統未來當選2020總統，才能撥亂反正重啟特偵組，呼籲熱愛國家的基隆市民朋友，要捍衛中華民國下架貪腐無能的蔡英文政府。

「時間對我們來說完全沒用！」