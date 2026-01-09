賴清德彈劾案辦公聽會學者名單出爐　張亞中、仉桂美、張其祿入列

▲張亞中。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會去年年底通過對總統彈劾的提案，立法院8日發出開會通知單，「對總統提出彈劾案」公聽會將於14、15日登場，其中專家學者部分，國民黨團派出仉桂美、張亞中等人；民進黨團派出黃帝穎、賴秉詳等人；民眾黨團則派中林騰鷂、張其祿等人。

針對彈劾案時程，1月14日、1月15日將舉行兩場公聽會，1月21日、1月22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到院說明，並被詢問；另在5月13日、5月14日會召開第二次全院委員會，第二度邀請被彈劾人到院說明。最後，5月19日將進行彈劾案的投票，此期程與民眾黨一致，兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。

根據立院發出的開會通知單顯示，首場公聽會將於14日上午9時登場，第二場則在15日9時，分別出席的立委包含林德福、邱鎮軍、徐巧芯、莊瑞雄、陳培瑜、劉書彬、鍾佳濱；15日則有王育敏、王義川、王鴻薇、吳思瑤、沈發惠、陳昭姿、羅智強。

各黨團的推薦學者專家第一場國民黨團派出仉桂美、游毓蘭、李岳洋；民進黨團派出賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱；民眾黨團派林騰鷂。第二場國民黨團派出張亞中、彭錦鵬、周威廷；民進黨團派陳怡凱、林俊宏；民眾黨團則派張其祿。

