淡水16年義大利麵「1月結束營業」　在地人不捨：你們家的最好吃

▲啥義式要結束營業了。（圖／翻攝自Facebook／啥義式 淡水竹圍店）

網搜小組／曾筠淇報導

一家經營16年、深受淡水地區居民喜愛的義式餐廳，近日宣布即將暫時結束營業。該店感謝顧客多年來的支持與陪伴，坦言是經過長時間的掙扎與考量後，才做出這個艱難的決定，「我們預計營業到一月底，什麼時候會停也說不準，就請大家盡早把握囉！」

走過16年！疫情造成沉重負擔

[廣告]請繼續往下閱讀...

「啥義式 淡水竹圍店」在臉書粉專貼出照片，他們預計於1月31日結束營業，感謝大家多年來的支持。接著店家在留言處寫道，「啥義式」從最早2009年的第一家店算起，至今已經營16個年頭，相信對許多人而言都是重要的回憶。

店家提到，餐飲服務業之路十分辛苦，特別是前幾年的疫情期間，為了保全同仁們的生活，他們盡力善待每一位員工，但卻造成公司巨大的財務負擔。當時的虧損至今仍未填平，原有的真理大學店也因此收掉。

主廚離職、負責人轉換跑道，決定結束營業

「啥義式 淡水竹圍店」接著透露，在收掉真理大學店後，因為竹圍店的生意也不好，所以負責人轉換跑道，至裝修領域發展。他向竹圍店的同仁們道謝，不過現在，負責掌廚的同伴因私人因素需要離開。

店家透露，因為同伴的離職，加上負責人在新領域已經有一些成果，所以經過彼此長期且多次的掙扎考量，他們決定告一個段落。

店家預計一月底結束營業

店家強調，一路上非常感謝顧客的支持與肯定，能在沒有特別推廣的情況下，Google評論上仍能維持4星以上的佳績，這是所有同仁的驕傲，「天下無不散的筵席」，餐廳預計營業到一月底，但停止營業的確切時間仍說不準，若想回味，請老顧客把握機會。店家最後提到，餐廳過去曾經休息三年後又重新開業，未來會怎麼樣仍是未知數。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「我的愛店～我平價義大利麵的天花板要收了」、「時代的眼淚」、「去年我們搬離竹圍，偶爾回去，啥義式仍是我們會特地去吃選擇。知道要結束營業，真是不捨」、「平價又好吃，CP值高的義大利麵」、「櫻桃鴨胸肉串麵超好吃嗚嗚，好捨不得」、「我必須說，我真超愛你們家的清炒義大利麵，而且去別的地方，吃來吃去，還是只有你們家的最好吃」、「時間過得真快，謝謝您們的堅持，讓我們可以享受美味高質義式餐點」。