走私54公斤大麻花躲泰國2年　今押解返台歸案...現場畫面曝

記者沈繼昌、葉品辰／桃園報導

37歲男子陳縱緯涉嫌走私逾54公斤第二級毒品大麻花來台，案件審理期間竟潛逃出境遭通緝，去(2025)年在泰國因簽證到期被當地移民局查獲。調查局與泰國執法單位多方協調後，今(9)日下午順利將陳男押解返台，稍早已抵達桃園機場第一航廈，隨即移送發布通緝的基隆地檢署歸案，結束他近2年的逃亡生涯。

▲調查局從泰國將陳縱緯押解回台，稍早已抵達桃園機場。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

調查指出，陳縱緯於2021年間自加拿大訂購一批大麻花，毛重高達54.334公斤，並以海運貨櫃夾藏，對外申報為「楓木板」企圖魚目混珠，仍遭財政部關務署基隆關與調查局航業調查處基隆調查站查獲。基隆地檢署於2022年2月依違反《毒品危害防制條例》等罪嫌提起公訴，案件進入基隆地方法院審理程序。

不料，陳男卻在法院審理期間於2023年8月潛逃出境，行蹤成謎，基隆地檢署隔年8月9日正式對陳男發布通緝，調查局也在同年4月將他列為外逃通緝犯，研判其藏匿於泰國，隨即透過駐泰國法務秘書持續與當地執法機關合作追查。

▲陳縱緯在泰國潛逃約2年，因簽證到期申請延簽才被發現通緝犯身分。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

直到去年11月，陳男因泰國簽證到期前往移民局申請延簽時，身分遭查核發現為台灣通緝犯，隨即被送往曼谷外國人拘留中心留置等候遣返。期間陳男拒絕配合返台，試圖拖延遣返程序，但調查局鍥而不捨與泰方密集聯繫，最終敲定由調查局派員赴泰執行戒護押解任務。

調查局人員今上午11時許在曼谷將陳男押上中華航空班機返台，班機於下午3時30分左右抵達桃園機場第一航廈，經入境查驗確認身分後，已由調查局人員戒護押解，移送基隆地檢署歸案，後續將依法續行審理與追訴。