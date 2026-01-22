　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣布跟北約達成格陵蘭框架協議　丹麥總理：北約無權代表談判

▲▼ 丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

為了取得格陵蘭，美國總統川普日前宣布對歐洲8國加徵關稅，不過他21日跟北約秘書長呂特會晤後，表示雙方已就格陵蘭問題達成未來協議框架，加徵的關稅將不會實施。對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）強調，北約並未被授權在格陵蘭主權問題上跟美國協商。

綜合外媒報導，針對美方宣稱在格陵蘭問題上已達成協議框架，丹麥總理佛瑞德里克森22日表示，北約秘書長呂特沒有資格代表丹麥或格陵蘭就「格陵蘭主權問題」跟美國談判，更重申格陵蘭就是丹麥領土的一部分，但她也坦承，對於目前局勢感到稍微樂觀，也願意針對北極的安全維護展開對話，但主權問題絕不讓步。

國防部長發聲　盼格陵蘭代表列席協商

丹麥國防部長波爾森 (Troels Lund Poulsen) 也在社群平台上發文，強調丹麥王國的任何領土都不可能拱手讓人，並提到，在川普與呂特會晤後，丹麥現在的處境確實比之前好一些。他還透露，自己曾多次向呂特傳達丹麥的立場，並希望未來的任何協商，格陵蘭外交部長莫茨費爾特 (Vivian Motzfeldt) 都應該列席參加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發
美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅
日月光重訊3連發！　豪砸近26億拚擴產
陸配李貞秀將進國會！　陸委會：未接獲放棄國籍證明
曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再　現況曝光
台中女遭親爸性侵！　驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普宣布跟北約達成格陵蘭框架協議　丹麥總理：北約無權代表談判

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅

Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

嫖客「褲子穿一半」！見大馬警突襲淫窟　想跳樓逃跑當場被抓

又有泰女在東京賣淫！中國老鴇豪租整層旅館　暗藏「性愛天堂」

最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

泰國候選人推「1妻娶4夫」政見！還搬出伊斯蘭教法　遭對手檢舉

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

川普宣布跟北約達成格陵蘭框架協議　丹麥總理：北約無權代表談判

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅

Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

嫖客「褲子穿一半」！見大馬警突襲淫窟　想跳樓逃跑當場被抓

又有泰女在東京賣淫！中國老鴇豪租整層旅館　暗藏「性愛天堂」

最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

泰國候選人推「1妻娶4夫」政見！還搬出伊斯蘭教法　遭對手檢舉

快訊／財神爺不鬆手！威力彩25槓　下期頭獎上看6.9億

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

「粉紅炸彈」來襲！　日月潭櫻花季大推九族＋暨大兩大賞櫻勝地

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

財政部揭1381萬私菸戰果　士檢主任檢察官受邀分享偵辦眉角

冷氣團發威急凍北台！瑞芳暖警「借衣」救失溫女　家屬感動致謝

專訪／台灣女孩在韓當啦啦隊「2個月苦練破百首歌」揭內幕：不能只想紅

陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：應該只是例行公事

川普宣布跟北約達成格陵蘭框架協議　丹麥總理：北約無權代表談判

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

國際熱門新聞

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

金正恩看大媽泡澡「笑開懷」　網嘆：重口味

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

最大金主　美國正式退出WHO

快訊／川普宣布與北約建立格陵蘭協議架構：撤消歐洲8國加徵關稅

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

川普最新民調亮紅燈！　美71％民眾認為「國家已經失控」

韓「18禁形狀」甜點爆紅　網友嚇壞喊好色

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

美股勁揚近600點！川普「不會對格陵蘭動武」　台積電ADR收跌

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

飯店女遭爆頭亡！男友視訊目睹全程

更多熱門

相關新聞

普丁：格陵蘭值10億美元　美國買得起

普丁：格陵蘭值10億美元　美國買得起

俄羅斯總統普丁21日首度對「美國想拿下格陵蘭」一事表態，稱這不關俄羅斯的事，應由美國與丹麥自行解決，並拿俄羅斯1867年把阿拉斯加賣給美國的經驗來換算，認為格陵蘭島的價值可能約10億美元，而這是美國負擔得起的價錢。

川普新條件？格陵蘭每人發3000萬

川普新條件？格陵蘭每人發3000萬

川普超糗　台上演說狂搞錯「格陵蘭、冰島」

川普超糗　台上演說狂搞錯「格陵蘭、冰島」

格陵蘭協議有什麼？川普親揭2大重點

格陵蘭協議有什麼？川普親揭2大重點

槍口對準美國？格陵蘭發放「危機應對手冊」

槍口對準美國？格陵蘭發放「危機應對手冊」

關鍵字：

丹麥北約

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

五口命案李惠雯全認罪！

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面