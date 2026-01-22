川普宣布跟北約達成格陵蘭框架協議　丹麥總理：北約無權代表談判

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

為了取得格陵蘭，美國總統川普日前宣布對歐洲8國加徵關稅，不過他21日跟北約秘書長呂特會晤後，表示雙方已就格陵蘭問題達成未來協議框架，加徵的關稅將不會實施。對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）強調，北約並未被授權在格陵蘭主權問題上跟美國協商。

綜合外媒報導，針對美方宣稱在格陵蘭問題上已達成協議框架，丹麥總理佛瑞德里克森22日表示，北約秘書長呂特沒有資格代表丹麥或格陵蘭就「格陵蘭主權問題」跟美國談判，更重申格陵蘭就是丹麥領土的一部分，但她也坦承，對於目前局勢感到稍微樂觀，也願意針對北極的安全維護展開對話，但主權問題絕不讓步。

國防部長發聲 盼格陵蘭代表列席協商

丹麥國防部長波爾森 (Troels Lund Poulsen) 也在社群平台上發文，強調丹麥王國的任何領土都不可能拱手讓人，並提到，在川普與呂特會晤後，丹麥現在的處境確實比之前好一些。他還透露，自己曾多次向呂特傳達丹麥的立場，並希望未來的任何協商，格陵蘭外交部長莫茨費爾特 (Vivian Motzfeldt) 都應該列席參加。