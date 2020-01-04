大陸愛喝「新式茶飲」　超7成民眾月花近千元喝茶！

▲大陸的「新式茶飲」業績比星巴克好。（示意圖／記者許力方攝）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸的「新式茶飲」近年來發展迅速，目前門市總數量已超過45萬家，2019年的營業總規模預計將突破4000億元人民幣，是咖啡市場的兩倍。此外，統計結果還發現，超過7成的消費者每月願花200元人民幣（下同）喝茶，且為了健康養生，有半數的消費者選擇少糖或者不加糖。

「新式茶飲」是上等茶葉， 再佐以不同的萃取方式提取的濃縮液為原料，追求高品質，搭配奶茶、水果等所調製出來的「新飲料」。根據「2019新式茶飲消費白皮書」統計，新式茶飲深受90後的喜愛，占整体消费者数量的5成、而以整體來說，女性的消費者占總消費的7成，可以說是各年齡層的消費主力。

根據統計顯示，共有8成的消費者每月都會消費5至14杯茶飲，其中15-24元（約60-100元台幣）是消費者偏好的單品區間價格。值得一提的是，超過7成的消費者每月願意花200元（約台幣860元）喝茶，而近5成消費者每月可支配收入在5000-10000元之間。

調查顯示，消費者在注重茶飲口感的同時，也對「健康」與「養生」的需求也更高，在過去的10個月內，有半數的消費者在購買茶飲時選擇少糖或者不加糖；至於購買行為集中在下午和夜間時段，其中近8成的偏好在下午2點至6點間購買茶飲。此外，「烘培類食品+茶飲」 的搭配依然是消費者偏愛的組合。

值得一提的是消費者在配餐選擇燒烤、火鍋和小龍蝦的用戶也分別達到了44%、34%和25%，顯示傳統美食與新式茶飲的結合，正成為新式茶飲最具特色的消費現象。除此之外，白皮書預測中國的茶飲市場總規模，將在2019年底突破4千億元，而咖啡市場快接近2千億元，由此可見，茶飲市場是咖啡市場的2倍以上，而且將迎來新一輪的高速增長週期。