2少女遭跳樓男砸死…「死亡細節、模樣」全曝光！他遺體無家屬認領

▲31歲男跳樓「砸中2高中生」3人當場慘死。（圖／翻攝自時間視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市一商圈平安夜（24日）晚間8點20分發生民眾墜樓意外，一名31歲男子跳樓了結生命時，砸中底下路過的2名少女，導致3人相互堆疊慘死。現場目擊者稱，自殺男子身材瘦削，穿著樸素，不像有錢人。據了解，事發2天，他的家屬尚未抵達殯儀館認領遺體。

綜合陸媒報導，事發在新紀元購物廣場，從現場監視器畫面可見，在商場台階處前方，有1名男性和2名女性倒在地上，員警則封鎖現場並設置警戒。由於24日恰好是平安夜，因此不少民眾都在商場逛街，有目擊者透露，看見一名男子從商場高處墜落，並且砸中2名路人，整個過程相當突然。

一位目擊全過程的嚴姓商販表示，事發當晚，他距離墜落點十幾米，晚上8點18分左右突然聽到「砰」一聲巨響，第一反應還以為是輪胎爆了，隨後看到旁邊路人都愣在原地，走過去一看，「嚇了一大跳。」

他回憶，當時地上躺著3個人，「1個少女瘦瘦的，穿著花色短裙和白色的褲襪；旁邊高一台階的平地還躺著2個人，1個是微胖的女孩，臉朝下趴著；另一個自殺的男子。」他透露，當時3人都沒有流血。

▲事發地。（圖／翻攝自澎湃新聞）

嚴姓商販進一步描述，男子臉朝上，肚子袒露在外，身高170公分左右，很瘦，穿得也少，一件長袖T恤外套一件夾克，比較樸素，看起來「不像是有錢人」。據了解，跳樓者名叫李航，湖北武漢人，截至27日中午，其家屬尚未去過殯儀館。

此前，據媒體報導，被砸中的兩名行人分別是三江中學15歲的學生霍女，和綦江中學17歲的學生張女，她們都是到重慶市區參加藝考的考生，在準備回家的路上，不幸被砸中，經搶救後仍不幸身亡。

張女的表姨接受採訪時表示，女孩學的是播音主持專業，原本準備參加藝考，2020年畢業後去俄羅斯讀大學，「她本來25號就要回家的，我們還說好，要去釣魚，因為她說想吃魚」。

表姨也透露了姐姐、姐夫背後的悲傷故事，「第一個孩子10多歲就走了，那個孩子走了之後，2個月內就懷上了，她（我姐姐）30多歲又生了第2二個孩子，可是沒想到，現在都50多歲了，第二個孩子又走了，去看遺體的時候，孩子的爸爸都是被背著去看的。」

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▼慘案已過2天，有人來事發地獻上鮮花。（圖／翻攝自澎湃新聞）