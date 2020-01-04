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人行盛松成：最近兩年中國大陸經濟成長率將超過6%

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▲▼中國人民銀行參事盛松成。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國人民銀行參事盛松成。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

2020年中國大陸經濟成長將進入「保6」關鍵期，在黑天鵝充斥下，中國人民銀行參事盛松成說，他預測「最近兩年我國經濟增速將超過6%。」其中2019年GDP增​​速將不低於6.1%，甚至略高，「那就是6.2%。」理由是大陸近年經濟發展已經觸底、西方理論與中方實際距離較遠、目前經濟運行已出現積極性號等。

2020中國首席經濟學家論壇年會今（4日）上午在上海召開，面對中美關係複雜、中國全力建設小康社會，國際上美伊局勢緊張以及台灣、美國大選等不確定因素，盛松成在論壇中表達他的論點。

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

▲近兩年中國大陸的經濟成長率，受到各界廣泛關注。（圖／CFP）

盛松成說，先前他就認為，因當前經濟已達階段底部，預計2019年GDP增​​速將不低於6.1%，甚至略高。所謂略高，那就是6.2%； 2020年經濟也不會跌破6%，甚至略高。「可能並不存在保不保6的問題，重要的是深化改革，擴大開放，推動經濟轉型升級，提高全社會積極性，提升長期潛在生產率。」

直到今天，他透過三點分析以上論述，一、目前大陸經濟運行出現積極信號。二、西方潛在產出理論離中國實際較遠。三、政策落地、改革推動，我濟將平穩增長。譬如大陸官方製造業12月份的PMI是50.2%，與上個月持平，繼續保持在景氣區間，財新數據PMI則為51.5%，較小幅下降0.3個百分點，但前5個月是連續回升。'

另外，對於大陸2019年11月的固定資產投資年增率僅5.2%，為近2、30年來的歷史低點，他說，這已經是「跌無可跌。我不相信我們的投資還會繼續下跌，所以我始終堅持經濟已經達到底部區間。」

盛松成進一步提到，去年11月份，國家發改委等15個部委聯合發布《關於推動先進製造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》。對於現代服務業對現代製造業的發展至關重要，加以近年推進減稅降費的措施將逐步顯現，中美第一階段協議達成、表外融資繼續恢復、使用外資穩定成長等正面激勵。

所以他說，在中共中央國務院進一步於去年12月，發布支持民營企業改革發展的意見下，整體「經濟穩中向好，長期向好的基本趨勢沒有改變。」

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