下課坐同學座位聊天！　12歲男孩被狠踹下體忍3天「又黑又大還出血」

▲山西晉中12歲男孩被同班同學踢下體。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

同學間起爭執在所難免，但解決的方法卻會造成很不同的後果。山西一名12歲男孩9月時坐走了同班女生的位子，兩人發生口角後，下體被狠狠踢了一腳，痛也不敢講。男孩爸爸表示，自己得知時兒子已經「又黑又大還出血」，擔心會留下後遺症，相當氣憤。

跟據「看看新聞」報導，孔姓同學的父親表示，兒子就讀於山西晉中北大培文晉中實驗學校，9月18日一節下課時間，他暫坐了一名女學生的座位聊天，結果對方回來之後不高興，把兒子筆袋摔地上，兒子也回摔女同學的書，最後兒子在無防備之下被踢了下體。

山西晉中北大培文晉中實驗學校校長則表示，女學生指出的衝突過程不一樣，當天她看到孔男坐在自己位子上，因此叫對方讓開，結果男生就把女生的文具和書都丟到地上，女生邊撿起來，對方還是一直丟，一時氣憤才反擊。

孔男一直到3天後痛到受不了，才跟家長坦白，事件也因此爆出。孔男父親透露，「當時一看腫那麼大，又黑又大還出血」，兒子陰囊挫傷，雖然經過治療，但是至今還有硬結，擔心之後會對小孩成長發育、生育功能造成影響。

而事發至今3個月，孔男父親表示，治療費已花費3萬元人民幣（約13.5萬元新台幣），但女方只賠償了1萬元人民幣（約4.5萬元新台幣），而且至今都沒有道歉，校方的態度也很推拖。

校長則表示，經過協調後，女方家長一開始就先墊付1萬元人民幣，後續男方提供的發票等收據有爭議，因此女方家長認為應該走法律程序。而校方也對女生進行批評教育，並且保險公司會介入賠付程序。

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