聖誕節跳樓身亡！國二男生「身穿校服」21F墜下…死前激動撒下神秘紙條

▲事發大樓。（圖／翻攝自齊魯晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

聖誕節再傳悲劇，山東省濟南市一社區12月26日早上8點30分左右發生了一起令人惋惜的輕生命案。一位14歲身穿校服的男孩清晨等爸媽出門上班，突然站上21樓外牆平台，期間灑出多張寫滿字的紙條，1個多小時後決然跳下，當場變形慘死。

綜合陸媒報導，據知情人透露，男孩目前上國中二年級，並不是事發社區的住戶，是從隔壁社區跑過來的，當時在樓上站了快2小時，期間一直情緒激動，「消防隊員和警方都到達現場，對男孩進行勸說，可是勸說無果，最後男孩依然跳了下來。」

▲男孩站上平台近2個小時。（圖／翻攝自微博）



還有住戶表示，男孩學校的班導師和2位同學也曾來到現場，對孩子進行勸解。此外，同學曾對住戶透露，「男孩性格不屬於內向的性格，平時在班上也非常有號召力。」

據悉，當時男孩父母聞訊趕到現場時孩子已經跳下身亡，目睹兒子的遺體後「哭的都差點暈過去」，目前都因情緒崩潰被送往醫院救治。

男孩為何突然墜樓呢？據一位在場的住戶表示，男孩站在樓上的1個多小時裡，曾撒下多張紙條，「我撿到3張，紙條上的內容都一樣，具體沒有看清，就交給員警了。」

▲國二男生21樓跳下慘死。（圖／翻攝自微博）

「孩子身高170公分，以前天天都能看到孩子上學去，太可惜了」，社區的一住戶，眼淚未乾哽咽表示，感到十分痛心，「誰看見不心疼，孩子母親過來後，哭的都差點暈過去。」

目前，有關該男孩跳樓的原因仍需進一步調查。

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