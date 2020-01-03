「兩棲蛙人將軍」洪鴻鈞超貼心　羅紹和悼：今早我喝著美式...滋味竟如此酸澀

▲洪鴻鈞。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

記者黃巈禾／台北報導

UH-60M黑鷹直升機墜機釀8死5傷的悲劇，「兩棲蛙人將軍」情次室助次少將洪鴻鈞也在罹難名單。前國防部發言人、現任「安德烈食物銀行」執行長羅紹和透露，洪鴻鈞是一個非常貼心的人。

羅紹和3日在臉書表示，和洪鴻鈞相識於民國100年，當時他當發言人，洪鴻鈞是部長室的陸軍聯絡官，常常協助外賓接待任務，「初次在部長室見到頂著小平頭、兩眼有神、腰竿挺直的你，留下深刻的印象。你雖然外表嚴肅、話語不多，但有著金門子弟的熱情熱血」。

羅紹和提到，他接任發言人後，每天下午四點單獨向國防部長報告輿情，「面對心思細膩、智謀深遠的高先生，你知道我的壓力不小，每當我踏入部長辦公室時，你常常貼心的幫我準備一杯美式咖啡和一包小餅乾，讓我備感窩心與甘美。今天早上，我喝著美式，滋味竟是如此的酸澀」。

▲洪鴻鈞送達靈堂。（圖／記者湯興漢攝）

羅紹和提及，105年5月退伍前夕，洪鴻鈞打電話問他為何要提前退伍？他坦誠小時候的貧困及現在感恩回饋的心願，洪鴻鈞聽完後表示支持並說自己也是金門弱勢家庭長大的孩子。

羅紹和透露，他進入安得烈慈善協會後，每個月都會定期收到洪鴻鈞的捐款，「你很低調，不希望我告訴任何人。鴻鈞老弟，你生前，我聽你的話，你走了，我一定要讓別人知道你的大愛」。

羅紹和說，前年應洪鴻鈞之邀到國防管理學院演講，當時洪鴻鈞參加國防部的會議無法親自接待，便請幹部務必轉達歉意，事後又親自來電致歉，「我深深感受到你是一個重視軍中倫理與情誼的老弟，你具有良好的軍人典範」。

除了洪鴻鈞，羅紹和也悼念于親文，內文提到于親文生前對軍中與社會都默默奉獻，還長期贊助弱勢兒童，「親愛的老于，親愛的鴻鈞，你們盡忠職守，為國家、為國軍而盡心竭力。任務已經結束了，願你們靜靜安睡在上帝的懷抱裡。至於嫂夫人和孩子們，請你們放心，我和同學們、學弟們一定會陪伴他們度過悲痛，陪伴他們成長」。

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