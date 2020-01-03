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黑鷹折翼台南2軍官殉職　黃偉哲：與洪將軍有一面之緣難過不捨！

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▲台南市長黃偉哲2019年端午節前往營區勞軍，由洪鴻鈞少將代表官兵接受台南名產並互動合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，他與情次室助次洪鴻鈞少將有一面之緣，聽到這個噩耗，對他個人來講特別覺得不捨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲3日上午指出，黑鷹事件殉職的劉鎮富上尉、情次室助次洪鴻鈞少將皆為台南人，都是非常優秀台南子弟，大家都深感不捨，其中洪將軍在他前陣子去歸仁基地勞軍時，特別跟他簡介國軍的各項直升機、設施，會後合影的時坐在他隔壁，算是有一面之緣，今天碰到這個噩耗，他個人來講特別覺得不捨。

▲台南市長黃偉哲指出，他與情次室助次洪鴻鈞少將有一面之緣，碰到這個噩耗，他個人來講特別覺得不捨。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲說，本來說台南市政府針對這樣子國家重大不幸的事件發生，希望能夠降半旗，後來市府人員告訴他，降半旗必須要經過行政院核定，所以說市府不能恣意的做，要配合中央的指示；那麼在中央部分，蔡英文總統已經下令軍事機關降半旗，所以他想說，這個部分市府雖然心裡面很想再做進一步的慰問的動作，但基本上還是要服從國家法令，因此基本上市府的機關，心裡雖然哀痛，但是沒有奉核示就不能夠降旗。

▲台南市長黃偉哲2019年端午節前往營區勞軍，由洪鴻鈞少將代表官兵接受台南名產並互動合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲針對宋楚瑜在臉書上有批評行政院率先發布事件指出，他想在這個時候，蔡總統已經停止競選活動，而且國家逢此不幸的事件，大家都應該要禁聲，不要再拿來當作選舉消費，總統是三軍的最高統帥，而且外交、國防和兩岸事務是屬於總統的專屬職權，所以當然總統下令軍事機關降半旗，這是非常正確的，總統並沒有越俎代庖，要求行政機關也跟著降半旗，所以他覺得宋主席是想選總統的人，所以對總統的職權，他覺得應該多做一番了解，會比較好，基本上，下令軍事機關下半旗是總統職權，應該沒有錯。

▲台南市長黃偉哲2019年端午節前往營區勞軍，由洪鴻鈞少將代表官兵接受台南名產並互動合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於外界好像有聲音說蔡總統要在衡山指揮所，黃哲則認為是不是需要進駐衡山指揮所，是另外一回事了，因為如果有共機蠢動，或者是這個有敵機或是對我國不友善的國家的軍事設施、軍事目標接近台灣的時候，那麼三軍統帥，或者是這個衡山指揮所需要高階將領進駐是對的。

▲台南市長黃偉哲2019年端午節前往營區勞軍，由洪鴻鈞少將代表官兵接受台南名產並互動合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但2日是發生我們自己的軍機撞山，並不是遭受到外敵的威脅，所以他覺得要尊重軍事國安機制的部分，不過啟動國安機制是有其必要的，統帥進入衡山指揮所，要看統帥的認為情勢的狀況，那麼衡山指揮所不是說進就進，不是你說要進，我說要進的，這是由統帥，三軍統帥來做決定的，這個部分我們也要弄清楚軍事、軍政跟軍令系統的不同，所以他覺得其實這個當然要尊重總統統帥權的行使，對於其他人要批評，只能說尊重，但是要請先弄清楚狀況再來批評。

▲台南市長黃偉哲2019年端午節前往營區勞軍，由洪鴻鈞少將代表官兵接受台南名產並互動合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲2019年端午節前往營區勞軍，由洪鴻鈞少將代表官兵接受台南名產並互動合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國防部黑鷹直升機2日晨墜機在烏來桶後山區，全案證實造成8死5傷的慘劇，8位罹難者中，副駕駛劉鎮富上尉、情次室助次洪鴻鈞少將皆為台南人，台南市長黃偉哲聞訊後十分不捨，立即要求區長，代表市長先行前往慰問罹難者家屬。

空軍昨下午2時對外宣布，本案共有8死5傷，8位罹難者名單包括：正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬士官長、參謀總長沈一鳴上將、參謀黃聖航少校、總士督長韓正宏士官長、情次室助次洪鴻鈞少將、政戰局副局長于親文少將。

8位罹難者中，副駕駛劉鎮富上尉、情次室助次洪鴻鈞少將皆為台南人，目前家屬分別居住在台南的永康區及安南區。台南市長黃偉哲聞訊後十分不捨，立即指派永康區長、安南區長前往探視家屬及慰問，黃偉哲市長並指示應持續關心、協助家屬。黃偉哲市長表示，國家痛失英才、敬上最大哀悼，市府將竭力協助家屬辦理治喪事宜。

不幸罹難的洪鴻鈞少將目前與妻子女兒居住在永康區，區長前往慰訪時，洪府家門深鎖，據鄰居稱，家人們在上午10時已由軍方協助接往北部處理相關喪葬事宜。至於劉府方面，因劉鎮富上尉的父親早亡，上午已由劉上尉的岳父陪同劉母及劉姊北上處理喪葬事宜；劉妻目前人正在英國機場準備搭機，抵達桃園機場後，將由軍方接機陪同。劉上尉的岳母於慰訪時表示，因飛行員工作危險性極高，家人皆早有心理準備，但難免悲痛。劉鎮富上尉的岳母也感謝市府各級長官及各界的關心。

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