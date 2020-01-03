于親文長期贊助弱勢兒童　羅紹和：孩子知道你殉職內心會有多不捨

▲空軍政戰副主任于親文少將（左）。（圖／空軍司令部臉書）

記者黃巈禾／台北報導

UH-60M黑鷹直升機2日上午在新北烏來山區墜機，造成8死5傷的悲劇，政戰局副局長于親文少將也在罹難名單。前國防部發言人、現任「安德烈食物銀行」執行長羅紹和透露，于親文夫婦長期贊助弱勢兒童，「我可以想像，當你所幫助的孩子知道你不幸殉職時，他們內心會多麼的不捨」。

羅紹和3日在臉書悼念于親文以及國防部情次室助理次長洪鴻鈞，他表示，軍官們因公殉職已經一天，一天竟是如此的漫長、天人之間竟是如此的遙遠，他和同學、朋友們的心中充滿哀痛與不捨，但再怎麼難過也抵不過家人失去至親的悲痛。

▲于親文遺體送達靈堂。（圖／記者周宸亘攝）

談到于親文，羅紹和稱呼他「老于」。羅紹和說，于親文一向勇於任事，不汲汲營營於職位，每個與共事過的長官，對人品和能力只有信任和肯定，去年于親文代理政戰局長期間，同學們祝福于親文能真除代理的職務並榮晉中將，雖事與願違，于親文卻豁達表示「無論在什麼位置，就應該扮演好那個位置的角色，而不是想著得到什麼樣的好處」、「接任局長的也是同學，幫同學舖好路是應該的」。

羅紹和提到，于親文從年輕到現在，永遠都是不汲不求，默默奉獻，雖晉升將軍，但內心柔和謙卑，對曾失意的同學總是給予溫暖，對弱勢的同學也不吝於提供幫助，更支持他在安得烈慈善協會的志業，前年來電告訴他大環境不佳，募款辛苦，就決定和夫人長期贊助弱勢兒童的關懷工作，「老于，我可以想像，當你所幫助的孩子知道你不幸殉職時，他們內心會多麼的不捨」。

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