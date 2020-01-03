張博雅、吳釗燮赴懷德廳弔唁　向黑鷹罹難軍官致意

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾、徐政璿、楊蕓／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人不幸殉職。監察院長張博雅、外交部長吳釗燮稍早也赴懷恩堂，向罹難軍官低調致意，均沒受訪。

參謀總長沈一鳴等罹難者和傷者在2日晚間都送抵內湖三軍總醫院。國防部於三軍總醫院懷德廳臨時靈堂供各界弔唁致意，並在入口處舉行軍禮迎靈。

內政部長徐國勇3日上午7時30分赴三總懷德廳致意，隨後依時間序為8時總統蔡英文，9時前總統馬英九，10時行政院長蘇貞昌和行政院副院長陳其邁，10時30分親民黨主席、總統候選人宋楚瑜，11時15分張博雅與數名監察委員，11時25分吳釗燮。

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